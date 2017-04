Παναθηναϊκός: Επανάσταση! Οι παίκτες αρνούνται να γυρίσουν με πούλμαν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε την απόφαση να επιστρέψει η αποστολή του Παναθηναϊκού από την Πόλη με πούλμαν κι όχι με αεροπλάνο. Αυτή ήταν η τιμωρία του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού στην ομάδα, για τις τραγικές εμφανίσεις της κόντρα στους Τούρκους.

Ο ισχυρός άνδρας του "τριφυλλιού" έδωσε εντολή να ακυρωθούν τα αεροπορικά εισιτήρια, προκαλώντας την αντίδραση ορισμένων παικτών της ομάδας, πράγμα φυσικό μιας και η "πράσινη" αποστολή θα πρέπει να διανύσει οδικώς 1.097 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει πως θα βρίσκεται στο πούλμαν για κάτι παραπάνω από 11 ώρες, χωρίς να υπολογίζονται οι απαραίτητες στάσεις που θα γίνουν.

Μερικοί παίκτες, λοιπόν, αντέδρασαν, ενημερώνοντας τους ανθρώπους της διοίκησης πως δεν πρόκειται να επιστρέψουν με πούλμαν, αλλά θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο.

Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo, αυτός που ξεκίνησε την... επανάσταση ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αντέδρασε έντονα στο άκουσμα της είδησης της επιστροφής με πούλμαν.

Από κοντά και οι Κρις Σίνγκλετον με τους Κένι Γκάμπριελ και Αντώνη Φώτση, οι οποίοι δεν επιβιβάστηκαν στο πούλμαν και θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στην Αθήνα.

Ο Τσάβι Πασκουάλ και οι συνεργάτες του βρίσκονται στο πούλμαν μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες κι επιστρέφουν στην Ελλάδα

Xavi Pascual and his staff at Panathinaikos are on the bus, according to source.