Παναθηναϊκός: Οι ειρωνικές απαντήσεις του Τζέιμς σε εκνευρισμένο οπαδό [pics]

Το twitter του Τζέιμς πήρε “φωτιά” μετά το σχόλιο πως ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει εδώ και ένα μήνα αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα...

This is crazy. Haven't played a Greek league game in a month — Michael James (@TheNatural_05) 4 Μαΐου 2017

“Είσαι ελεύθερος να πας σπίτι. Δεν σέβεσαι την ομάδα και εμάς, τους οπαδούς της. Δεν έχεις θέση σε αυτήν” ήταν η απάντηση ενός εκνευρισμένου οπαδού προς τον Τζέιμς, ο οποίος χρησιμοποίησε κάποια… σκεπτικά emojis στην δική του απάντηση.

Τα σχόλια του φίλου του Παναθηναϊκού δεν σταμάτησαν εκεί: “Δεν παίζεις όσο σκληρά θα έπρεπε, αυτό είναι το πρόβλημα”, με τον Αμερικανό να του απαντά: “Φίλε, ακούγεσαι τρελός”.

boy you sound crazy https://t.co/jJfpcfOJab — Michael James (@TheNatural_05) 4 Μαΐου 2017

Τα μηνύματα στην συνέχεια έγιναν πιο... αιχμηρά, με τον οπαδό να γράφει: “Δεν έχεις ιδέα σε ποια ομάδα παίζεις, αυτό με εκνευρίζει”. “Σε ποια ομάδα παίζω; Δεν έχω καταλάβει. Θύμισε μου. Είμαι εδώ μόνο εννέα μήνες” ήταν η ειρωνική απάντηση του Τζέιμς...

What team am I playing? I didn't realize. Remind me. I only been here 9 months https://t.co/uN7MIEL93D — Michael James (@TheNatural_05) 4 Μαΐου 2017

Η… λογομαχία των δύο συνεχίστηκε και πήγε ακόμα και στα… νυχτοπερπατήματα των παικτών. “Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, δεν κοιμάσαι επειδή είσαι έξω και πίνεις. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια”, έγραψε ο οπαδός με τον Τζέιμς να συνεχίζει το “δούλεμα”: “Με βοηθάει να κοιμηθώ. Συγνώμη”.

Helps me sleep. Sorry https://t.co/IRXFdDr6Y2 — Michael James (@TheNatural_05) 4 Μαΐου 2017

“Θα το σταματήσω εδώ. Άλλαξε την συμπεριφορά σου, παίξε πιο σκληρά και κάνε με να απολογηθώ για όσα είπα σήμερα. Θα το κάνω” έγραψε στο τέλος ο οπαδός, με τον Τζέιμς να του αποκρίνεται ψύχραιμα: “Δεν με νοιάζει εάν θα μου απολογηθείς. Δεν μου επιτέθηκες. Απλώς εξέφρασες την άποψή σου”.

I don't care if you apologize. You didn't offend me. Your entitled to your opinion https://t.co/3jjDShNXXr — Michael James (@TheNatural_05) 4 Μαΐου 2017

