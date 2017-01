“Θα είμαστε καλύτεροι σήμερα” έγραψε ο Σίνγκλετον, δίνοντας το... σύνθημα για το ντέρμπι “αιωνίων” της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan.gr Basket League.

We get better today!!!