Παναθηναϊκός για να... τρίβεις τα μάτια σου! Διέλυσε την Αρμάνι Μιλάνο

Ετσι, έφτασε στην 8η νίκη του σε 13 ματς, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Τζέιμς (19 π.). Το «τριφύλλι» μόλις ξεπέρασε το... πάγωμα του πρώτου δεκάλεπτου ήταν ασταμάτητο και... σακάτεψε την αντίπαλό του.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο μουδιασμένος στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως το... ρομπότ που λέγεται Καλάθης τον κρατούσε «ζωντανό» και κοντά στο σκορ μέχρι τη λήξη της πρώτης περιόδου (21-16).

Ο Τζέιμς... που ήρθε από τον πάγκο ανέβασε σε dt στροφές και άρχισε να... σκοτώνει το αντίπαλο καλάθι σε τέτοιο βαθμοί που οι Ιταλοί από την εξέδρα άρχισαν να αποδοκιμάζουν την ομάδα τους, αλλά και τον Ρέπεσα στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός ήταν υπέροχος στο β' δεκάλεπτο, βελτίωσε την άμυνά του, καθώς σε αυτό το διάστημα δέχθηκε μόλις 8 πόντους και κυριάρχησε στα ριμπάουντ (29-40).

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός άρχισε να καταπίνει κομμάτι – κομμάτι την ανήμπορη ΕΑ7... Εκτόξευσε τη διαφορά το «τριφύλλι» πάνω από τους 20 πόντους διαλύοντας την αντίπαλό του που δεν έβρισκε λύσεις απέναντι στην πολύπλευρη επίθεση του. Το παιχνίδι εξελισσόταν σε... πράσινο θρίαμβο και το γ' δεκάλεπτο έληξε 42-64.

.@TheNatural_05 on coast to coast to throw it down #7DAYSMagicMoment #EA7PAO pic.twitter.com/Zo69D2928h