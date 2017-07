Παντρεύτηκε ο Μέσι! Όρκοι αγάπης με την Αντονέλα [pics, vids]

Ο Λιονέλ Μέσι το... πήρε απόφαση και παντρεύτηκε την Αντονέλα Ρακούζο, την αγαπημένη του από τα παιδικά του χρόνια στην Αργεντινή. Το αγαπημένο ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Τιάγκο και τον 21 μηνών, Ματέο.

Περισσότεροι από 350 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στους 260 καλεσμένους. Το ευτυχές γεγονός έλαβε χώρα στην πόλη Ροσάριο, εκεί όπου ο Μέσι μεγάλωσε, πριν «μετακομίσει» στην Βαρκελόνη.

Ο γάμος ήταν πολιτικός κι έδωσαν το "παρών" πλήθος κόσμου και φυσικά πολλοί φίλοι του Μέσι από το χώρο του ποδοσφαίρου (από Μπαρτσελόνα και εθνική Αργεντινής). Κάρλες Πουγιός, Νεϊμάρ Τσάβι, Χαβιέρ Μασεράνο, Νεϊμάρ και Λουίς Σουάρες, Ζεράρ Πικέ -με τη σύζυγό του, Σακίρα- Ντι Μαρία, Σεσκ Φάμπρεγκας και Σέρχιο Αγκουέρο τα πιο ηχηρά ονόματα…

Neymar on Instagram: "I wish you the best always brother. Congratulations Leo Messi and Anto."#WeAreMessi pic.twitter.com/3WODxedOM0