Premier League: Και ξανά προς τη... δόξα τραβά η Τσέλσι [vid]

Μπορεί ο Ντιέγκο Κόστα να ήταν εκτός αποστολής, αλλά το κενό του... κάλυψε άριστα ο Μάρκο Αλόνσο, ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ των Λονδρέζων, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Πέδρο.

Ο Ισπανός ακραίος μεσοαμυντικός είχε σκοράρει μόλις μία φορά, στις 15 εμφανίσεις του με την Τσέλσι, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι από τη Φιορεντίνα.

Τα δύο από τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Αρσεναλ επί της Σουόνσι ήταν αυτογκόλ...

Το γκολ της ημέρας πέτυχε ο Κάρολ στη νίκη της Γουέστ Χαμ επί της Κρίσταλ Πάλας.

VIDEO: Andy Carroll scores a scissor kick to put West Ham 2-0 up. What a goal. pic.twitter.com/alH5BOQ2n6