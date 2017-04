Σάλος με την τιμωρία Γιαννακόπουλου - Ετοιμάζει ποινή για τους “αντάρτες” του Παναθηναϊκού! Αυτοί... τρώνε χάμπουργκερ

Η απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επιστρέψει η ομάδα με πούλμαν έχει προκαλέσει πολλά και διαφορετικά σχόλια. Αλλα είναι οργισμένα, άλλα χλευαστικά ενώ κάποια δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός με τέτοιες αποφάσεις δεν μπορεί να είναι μια ομάδα την οποία θα εμπιστεύονται στο εξής παίκτες και προπονητές...

O πρόεδρος της ULEB, Τόμας Σπίγκελ ειρωνεύτηκε την τιμωρητική απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ακύρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια της ομάδας και ζήτησε να επιστρέψουν με πούλμαν από την Πόλη στην Αθήνα.

Σε τιτίβισμά του αναφέρει ειρωνικά πως σίγουρα αυτή η απόφαση θα προσελκύσει πολλούς παίκτες και προπονητές στο μέλλον στην ομάδα.

Αλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στο πούλμαν δεν επιβιβάστηκαν οι Τζέιμς, Γκάμπριελ, Φώτσης αδιαφορώντας για το ρίσκο που παίρνουν καθώς το συμβόλαιό τους λήγει φέτος. Ούτε ο Σίνγκλετον ακολούθησε που έχει 1+1.

Great employer branding. This kind of decision making will surely attract top players and coaches for the future. #Euroleague #FNBPAO https://t.co/lDxtRac7uG