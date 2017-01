Σαπεκοένσε: Οι επιζώντες σήκωσαν με δάκρυα στα μάτια το Copa Sudamericana [pics]

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος, που... ξεκληρίστηκε μετά την αεροπορική τραγωδία της 29ης Νοεμβρίου, έδωσε φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Παλμέιρας στο στάδιο Arena Condá.

Οι στιγμές πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ήταν συγκλονιστικές, αφού τότε παραδόθηκε στους τρεις επιζώντες του Βραζιλιάνικου συλλόγου το τρόπαιο του Copa Sudamericana.

Φόλμαν, Νέτο και Ράσελ δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους, μπροστά σε 20.000 κόσμο.

Sobrevivientes a la tragedia del Chapecoense levantaron la Copa Sudamericana. Familiares de las víctimas recibieron las medallas respectivas pic.twitter.com/dfJvCGsg7R — Atentos! Noticias (@tentos) 21 Ιανουαρίου 2017

Chapecoense been awarded the Copa Sudamericana trophy with a survivor holding back the tears as he holds the title this evening pic.twitter.com/2dTPr4mMtn — FootballAwaydays (@Awaydays23) 21 Ιανουαρίου 2017

Relatives of those who passed away in the Chapecoense tragedy stand before the players and supporters. pic.twitter.com/8n66BUBUwn — Squawka News (@SquawkaNews) 21 Ιανουαρίου 2017

