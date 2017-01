Σερένα Γουίλιαμς: Τι δώρο πήρε από τον Μάικλ Τζόρνταν [vid]

Η Αμερικανίδα έγραψε ιστορία, με τον Μάικλ Τζόρνταν να φροντίζει να της κάνει ένα δώρο-έκπληξη, δείχνοντας τον θαυμασμό του. Η Σερένα Γουίλιαμς παραβρέθηκε σε εκπομπή αμέσως μετά την κατάκτηση του Australian Open και παρέλαβε ένα κουτί με δύο ζευγάρια παππούτσια με το νούμερο 23 πάνω τους, όσοι είναι και οι τίτλοι της.

ESPN presents Serena Williams with a special box set & letter from Michael Jordan with the NikeCourt Flare AJ1 + a black and pink AJ1 pic.twitter.com/DfonrTInaC