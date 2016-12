Σοκ με Καρέλη - `Τουλάχιστον 8 μήνες εκτός`

Τουλάχιστον οκτώ μήνες θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων ο Νίκος Καρέλης, μετά τον τραυματισμό του στην εντός έδρας αναμέτρηση της Γκενκ με τη Γάνδη.

Αυτή είναι η πληροφορία που αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Γκενκ, σημειώνοντας ότι μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη στο πρόσθιο χιαστό του αριστερού του γονάτου.

Όπως επισημαίνεται, “... η χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, αλλά η αποκατάστασή του θα διαρκέσει τουλάχιστον οκτώ μήνες. Οι συμπαίκτες και όλη η οικογένεια της Γκενκ, εύχονται στο Νίκο καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση”.

Veel sterkte Niko. We're all behind you, come back stronger! #krcgenk https://t.co/yqTnB70RAy