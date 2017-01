Σοκαριστικός τραυματισμός! Του βγήκε το μάτι σε διεκδίκηση ριμπάουντ [vid]

Ο Ακίλ Μίτσελ των Μπρέικερς είδε το δάχτυλο του αντιπάλου του να... μπαίνει στο μάτι του, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τη θέση του! Άπαντες στο γήπεδο παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τον Αμερικανό αθλητή, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, το μάτι του Μίτσελ σώθηκε!

????... too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow — akil mitchell (@ajmitchell25) 26 Ιανουαρίου 2017

"Είμαι καλά, αν αναλογιστούμε τι συνέβη. Ένιωσα με την παλάμη μου το μάτι να βγαίνει από τη θέση του. Ακόμη μπορούσα να δω πάντως. Τρόμαξα αρκετά, αλλά όταν ήμουν στο ασθενοφόρο το μάτι γλίστρησε πίσω στη θέση του. Ένιωσα τόσο καλά που μπορούσα να ανοιγοκλείσω ξανά τα μάτια μου!", ανέφερε ο τυχερός στην ατυχία του, Μίτσελ.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Δείτε τα μηνύματα της ομάδας του, των αντιπάλων του, αλλά και της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος:

Our thoughts go out to Akil Mitchell who has been hospitalised due to an injury sustained during the game. Let's send him all our love team pic.twitter.com/ICcOFsjlz4 — SKYCITY Breakers NZ (@NZBreakers) 26 Ιανουαρίου 2017

All the players, coaches and staff at the Cairns Taipans send their love to @ajmitchell25 and the @NZBreakers family. Thoughts are with you! — Cairns Taipans (@CairnsTaipans) 26 Ιανουαρίου 2017