Σωριάστηκε! Η ζέστη έκανε τον Παγδατή να καταρρεύσει [vids]

Ο Παγδατής προσπάθησε να πιάσει μια μπαλιά σε μια φάση του 3ου σετ, αλλά η υπερπροσπάθεια του σε συνδυασμό με την έντονη ζέστη που επικρατούσε τον έκαναν να... ξαπλώσει φαρδύς – πλατύς στο τερέν και να μην μπορεί να συνεχίσει.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που προσπαθούσε να τράβηξε μια πετσέτα από το ball boy που πήγε κοντά του, προκειμένου να καλυφθεί από τον ήλιο.

Το ιατρικό τιμ του γηπέδου πήγε άμεσα πάνω από τον Παγδατή, “εφοδιασμένο” με ομπρέλες. Μάλιστα, σκεπάστηκε και με άλλες πετσέτες που ήταν γεμάτες με παγάκια, πριν εγκαταλείψει την αναμέτρηση!

Unfortunately, the 40+ degree heat has forced Marcos Baghdatis to retire.



Japan's Yuichi Sugita advances to the final...#AntalyaOpen pic.twitter.com/vPN5NsI5R7