Στο κύπελλο κάνει... κουμάντο η Άρσεναλ! Στέρησε το `νταμπλ` απ' την Τσέλσι

Το “τρίτο της κύπελλο Αγγλίας τα τελευταία 4 χρόνια κατάφερε να πάρει η Άρσεναλ. Οι “κανονιέρηδες” επικράτησαν με 2-1 της Τσέλσι στον τελικό του Γουέμπλεϊ και κατέκτησαν το θεσμό για 13η φορά στην ιστορία τους. Πλέον, η ομάδα του Βενγκέρ είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω της την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Άξιο αναφοράς πως με αυτό το κύπελλο, ο Αρσέν Βενγκέρ έγινε ο πολυνίκης του θεσμού ξεπερνώντας τον Τζορτζ Ράμσει ο οποίος είχε έξι κύπελλα στα... 40 χρόνια θητείας του στην Αστον Βίλα (1886-1924).

Η αναμέτρηση έγινε στη... σκιά του τρομοκρατικού χτυπήματος στην πόλη του Μάντσεστερ, μετά την συναυλία της Αριάνα Γκράντε -την περασμένη Τρίτη- που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 22 ανθρώπων! Οι οπαδοί των δυο ομάδων τίμησαν τα θύματα με ένα... εκκωφαντικό ενός λεπτού σιγής.

Το πρώτο 20λεπτο της Άρσεναλ ήταν ιδανικό και όπως θα το... ονειρευόταν ο Αρσέν Βενγκέρ. Μόλις στο 5' οι “κανονιέρηδες” άνοιξαν το... δρόμο προς την κούπα, κάνοντας το 1-0, με ένα γκολ που θα έπρεπε να ακυρωθεί. Ο Σάντσες πήρε τις κόντρες με το χέρι και όχι με το στήθος, μπήκε στην περιοχή της Τσέλσι και με κοντινό σουτ νίκησε τον Κουρτουά (αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά ο διαιτητής Τέιλορ -έπειτα από διαβουλεύσεις- πήρε πάνω του την απόφαση και μέτρησε το γκολ, χωρίς να έχει καταλάβει πως έγινε χέρι).

Η ομάδα του Βενγκέρ συνέχισε με το... πόδι στο γκάζι -την ώρα που η Τσέλσι δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιοχή τους- και στο 16' ο Κέιχιλ έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Οζίλ. Τρία λεπτά αργότερα οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν διπλό δοκάρι με τις κεφαλιές των Γουέλμπεκ και Ράμσεϊ.

Στην ματσάρα που είδαμε στο πρώτο 45λεπτο, η Άρσεναλ ήταν η ομάδα που έδειξε... δίψα για το γκολ, με την Τσέλσι να κάνει ό,τι μπορεί για να μην δεχθεί και άλλα τέρματα (στο 30' και πάλι ο Κέιχιλ έδιωξε πάνω στη γραμμή, αυτή τη φορά το πλασέ του Γουέλμπεκ)

