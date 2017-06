Συνέλαβαν τον πατέρα του Καντέρ με την κατηγορία του πραξικοπηματία!

Ο τουρκικός Τύπος αναφέρει ότι συνελήφθη στο σπίτι του ο πατέρας του NBAer Ενές, με την εν λόγω κατηγορία, σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι τουρκικές Αρχές στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Καντέρ ήταν καθηγητής Ιατρικής σε πανεπιστήμιο της Πόλης και τον Σεπτέμβριο του 2016 παραιτήθηκε από την έδρα του.

Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης και για τον γιο του, Ενές Καντέρ με την ίδια κατηγορία, ενώ έχει ακυρώσει και το διαβατήριό του .

Ο σέντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έγραψε για τον πατέρα του: «Γεια σου κόσμε. Ο πατέρας μου συνελήφθη από την τουρκική κυβέρνηση και από τον Χίτλερ του αιώνα μας (σ.σ. Ερντογάν). Προφανώς θα βασανιστεί όπως χιλιάδες άλλοι».

HEY WORLD



MY DAD HAS BEEN ARRESTED

by Turkish government and the Hitler of our century

He is potentially to get tortured as thousand others