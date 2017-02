Συνεχίζει στο εξωτερικό ο Αβραάμ Παπαδόπουλος

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος συμφώνησε να μετακομίσει στην Αυστραλία για την Μπρισμπέιν Ρόουρ.

“Ο Αβραάμ είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και με την εθνική ομάδα της χώρας του. Βρίσκεται ακόμη στην Ευρώπη, αλλά θα ταξιδέψει για να ενταχθεί στην ομάδα μας το συντομότερο δυνατό” ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της αυστραλέζικης ομάδας, Κρεγκ Μουρ.

BREAKING NEWS | We have added an Australian-born Greek defender to our squad #FeelTheRoar



Read more https://t.co/HDLhLgzrji pic.twitter.com/OtJNj2mb3s