Βίαια επεισόδια με νεκρό οπαδό στη Βραζιλία! [vid]

Όπως σημειώνεται, νεκρός είναι ο 28χρονος Ντιέγκο Σίλβα ντος Σάντος, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά στο γήπεδο Engenhao, που φιλοξενήθηκαν αθλητικές συναντήσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Οι συγκρούσεις έγιναν πριν από την συνάντηση για το πρωτάθλημα της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, που κέρδισε η Φλαμένγκο με σκορ 2-1. Η αστυνομία κατάφερε να σταματήσει τα επεισόδια έκανε χρήση με σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα.

Shots go off before the Botafogo x Flamengo game pic.twitter.com/Y1Mdmp4LYy