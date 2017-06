Βρήκε το λιμάνι του ο Παπαδόπουλος! Στο Αμβούργο μέχρι το 2020

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στο Αμβούργο στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, ως δανεικός από τη Λεβερκούζεν και κατάφερε να πείσει τους "δεινόσαυρους" για τις δυνατότητες του.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, το Αμβούργο έδωσε 7.000.000 ευρώ στη Λεβερκούζεν για την απόκτηση του 25χρονου άσου, με τον Παπαδόπουλο να αναμένεται να παίρνει περίπου 3.000.000 ευρώ τον χρόνο.

That's right, he's ours ???? Kyriakos #Papadopoulos has officially signed a contract with #HSV until 2020! ????⚪️⚫️ #nurderHSV pic.twitter.com/HM6KgxyP0a