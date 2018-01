Ο Κύργιος το… σήκωσε στην Αυστραλία!

Ο Νικ Κύργιος νίκησε στον τελικό του τουρνουά τένις “Brisbane International” τον Αμερικανό Ράιαν Χάρισον και κατέκτησε το όπεν της Μελβούρνης.

He's done it! Brutal Nick #Kyrgios 'bullies' way to first ATP title in Australia. Well done, sir! https://t.co/JgYnELWqLu #BrisbaneInternational #AusOpen pic.twitter.com/W3IB4GBpzA

— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) January 7, 2018