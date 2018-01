Αντετοκούνμπο: Εκπληκτικός με double double και 31 πόντους

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε, εκτός από τους 31 πόντους , μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και έκανε 2 λάθη. Κορυφαίος για τους ηττημένους ο Σαμπόνις με 24 πόντους.

Στο μεταξύ, χωρίς να αγωνιστεί ούτε λεπτό με τους Καβαλίερς ο Αϊζάια Τόμας στο γνώριμό του «Garden» της Βοστόνης, οι Σέλτικς πανηγύρισαν με 102-88 απέναντι στην ομάδα του Κλίβελαντ. Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ροζιέ με 20 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν είχε 19 με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

The best of Giannis in tonight’s victory over the Pacers:

31pts | 10rebs | 5asts | 2blks | 1stls pic.twitter.com/IoqAn8A2OJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 4, 2018