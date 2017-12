Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου φόρεσε ερυθρόλευκα, το Κύπελλο ασπρόμαυρα και το μπάσκετ πράσινα. Εδώ είναι ο πλανήτης αθλητισμός και η μόδα… πάει περίπατο.

Στο NewsIt δεν θα ξεχάσουμε τις μεγάλες στιγμές του 2017 τόσο των ελληνικών ομάδων, εντός και εκτός συνόρων όσο και των ξένων, το Hall of Fame του μεγάλου Νίκου Γκάλη και τον μάγο Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Περίοπτη θέση στην καρδιά μας θα έχουν τα Ελληνόπουλα που καμαρώσαμε πάνω στο βάθρο όπως η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Δεν θα ξεχάσουμε και αυτούς που δεν θα είναι πια μαζί μας. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο 2018.

Για 7η συνεχόμενη χρονιά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο… τιμόνι του (σ.σ. ισοφάρισε τον Σωκράτη Κόκκαλη) και 44η φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός ήταν και πάλι κυρίαρχος. Η κατάκτηση της Superleague 2016-2017 «σφραγίστηκε» την προτελευταία αγωνιστική με το 5-0 επί τους; ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός διατήρησε έτσι τα «σκήπτρα» του στο ελληνικό πρωτάθλημα (19η φορά στα τελευταία 21 πρωταθλήματα), παρά το γεγονός πως στον πάγκο του είχε αλλαγές (σ.σ. τελικά το.. σήκωσε με τον Τάκη Λεμονή).

Κούπα στον Λευκό Πύργο! Ο ΠΑΟΚ στέφθηκε για πέμπτη φορά στην ιστορία του Κυπελλούχος Ελλάδας, αφού επιβλήθηκε με 2-1 της ΑΕΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού Σταδίου (σ.σ. κρίθηκε στο φινάλε με γκολ – οφσάιντ του Ενρίκε). Αυτός ήταν και ο πρώτος τίτλος της ομάδας, από τη στιγμή που την ανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης και ο πρώτος της μετά από 14 χρόνια.

Ο τελικός αυτός όμως πέρασε από… σαράντα κύματα μέχρι να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί. Αρχικά, η κατάσταση του Πανθεσσαλικού Σταδίου είχε προκαλέσει –μέχρι τελευταία ημέρα– πολλές συζητήσεις για την αναβολή του αγώνα, ενώ το ματς «σημαδεύτηκε» από τα «άγρια» επεισόδια μεταξύ των οπαδών (σ.σ. είχαμε πολλούς τραυματίες ενώ το ματς ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση).

Καμία άλλη σαν τη Ρεάλ, που το 2017 δικαιολόγησε με ιδανικό τρόπο τον χαρακτηρισμό «Βασίλισσα της Ευρώπης». Οι «μερένγγες» νίκησαν με 4-1 την Γιουβέντους στον τελικό του Champions League που έγινε στο Κάρντιφ και κατέκτησαν για 12η φορά το τρόπαιο. Μάλιστα, η ομάδα του Ζιντάν έγινε η πρώτη που υπερασπίζεται με επιτυχία την.. κούπα με τα μεγάλα «αυτιά» στα χρονικά της διοργάνωσης.

Η χρονιά για την Ρεάλ ήταν φανταστική, αφού έφτασε τα 5 τρόπαια, μετά και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων το Δεκέμβριο (σήκωσε… πρωτάθλημα Ισπανίας, το Champions League και τα Super Cup Ισπανίας και Ευρώπης).

Το… τερμάτισε! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα θυμάται για πάντα το 2017, έτος το οποίο «μάζεψε» πέντε τίτλους με την Ρεάλ Μαδρίτης και… έσπασε κάθε ρεκόρ. Ο Πορτογάλος, που έγινε για 4η φορά πατέρας, πέτυχε δυο γκολ στον τελικό του Champions League, φτάνοντας τα 12 σε 13 ματς της διοργάνωσης 2016/12, κάτι που τον έφερε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της σεζόν. Η μοναδική διοργάνωση που δεν σκόραρε μέσα στο 2017 ήταν το Supercopa Eυρώπης, κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρονάλντο –που κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή- έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε κάθε αγώνα της φάσης των ομίλων του Champions League, ενώ έγινε ο πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, ξεπερνώντας τον Πελέ σε γκολ σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

Επιπλέον, είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία του Champions League (114 έναντι 97 του Μέσι), σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (115 έναντι 100 του Μέσι) και στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έγινε επίσης ο κορυφαίος σκόρερ) όλων των Euro (9, «πιάνοντας» τον Πλατινί και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 422 γκολ.

Φυσικά, μετά από όλα αυτά, ο Ρονάλντο κατέκτησε δικαιολογημένα τους τίτλους του κορυφαίου της χρονιάς (την 5η του «Χρυσή Μπάλα» και το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του «The Best» μετά το 2016).

Μετά από έναν αγώνα που έγινε στη… σκιά του τρομοκρατικού χτυπήματος στο Μάντσε4στερ, η Γιουνάιτεντ νίκησε με 2-0 τον Άγιαξ στον τελικό της Στοκχόλμης και κατέκτησε το Europa League τον μοναδικό ευρωπαϊκό τίτλο που έλειπε από την τροπαιοθήκη της. Τα γκολ των Πογκμπά και Μικιταριάν έδωσαν στους «κόκκινους διαβόλους» το 6ο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο και στον Μουρίνιο τον 4ο του ευρωπαϊκό τίτλο (4×4 σε τελικούς) και τον έκαναν τον τρίτο τεχνικό στην ιστορία που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκή κούπα μα 3η διαφορετικές ομάδες.

Ηγετικές φυσιογνωμίες στις ομάδες που αγωνίστηκαν ή απλά «γρανάζια» κάποιας καλοκαρδισμένης ποδοσφαιρικής «μηχανής». Αρκετοί ήταν οι παίκτες που… κρέμασαν τη φανέλα τη χρονιά που μας πέρασε. Το πιο ηχηρό όνομα από αυτά, του «μαέστρου», Αντρέα Πίρλο. Στη «λαμπρή» αυτή λίστα θα βρούμε ακόμα παίκτες όπως ο Φρανσέσκο Τότι, ο Κακά, ο Φρανκ Λάμπαρντ, οι Λαμ και Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και ο Ζε Ρομπέρτο.

