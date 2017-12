Με το σκορ στο 95-95 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα, ξεπέρασε τον παίκτη που τον μάρκαρε και πέτυχε το νικητήριο καλάθι, παρά την προσπάθεια του Ράσελ Γουέστμπρουκ να τον «κόψει».

Οι Θάντερ «φωνάζουν» για το συγκεκριμένο καλάθι, φάση που όμως δεν εξετάστηκε από το video replay. Ο Αντετοκούνμπο φαίνεται να πατάει την base line πριν διαμορφώσει το τελικό 97-95.

Bucks win. Giannis gets the game-winner here — even though he very clearly stepped out of bounds. No call. Ball game. pic.twitter.com/VSSMglXg2v

— Up The Thunder (@UpTheThunder) December 30, 2017