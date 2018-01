Ευχήθηκαν στον Γιάννη και αυτός με τη σειρά του, ενώ τραγουδούσε μαζί τους τον Εθνικό μας Υμνο.

Τους είπε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σήμερα για να στηρίξετε εμένα και την ομάδα. Θέλω να σας ευχηθώ αγάπη, υγεία και καλή χρονιά. Ζήτω η Ελλάς».

Και έλαβε δώρα από την ελληνική κοινότητα του Τορόντο συν μια βασιλόπιτα για να την κόψει με την οικογένειά του, όπως του είπαν.

Οταν ένας κύριος του έδωσε μια σημαία για να βάλει την υπογραφή του, ο Γιάννης όπως συνηθίζει απάντησε: «Στην μπλούζα, στην μπλούζα…».

Thousands of Greeks serenaded @giannis_an34 in Toronto after tonight’s game!! 🇬🇷💪 pic.twitter.com/aDNmuqhWi9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2018