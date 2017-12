Πάλεψε ο Ολυμπιακός, αλλά… «Στοπ» από τη Ζαλγκίρις

Με 11 νίκες και 4 ήττες ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της Euroleague ο Ολυμπιακός, που αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις πολλές του απουσίες και ηττήθηκε στην έδρα της Ζαλγκίρις με 74-68.

Πλέον, οι “ερυθρόλευκοι” περιμένουν να μάθουν αν θα πέσουν από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, κάτι που θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας την Παρασκευή (29/12) απέναντι στην Μπασκόνια στην Ισπανία. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά πλέον 10 νίκες, μία λιγότερη από τον Ολυμπιακό.

Πάνγκος και Μιλάκνις ήταν οι παίκτες που.. πλήγωσαν περισσότερο απ’ όλους τους Πειραιώτες, ολοκληρώνοντας το ματς με 14 π.. Παπανικολάου (11 π.), ΜακΛίν (9 π., 7 ριμπ.) και Τόμπσον (10 π., 8 ριμπ.) το.. προσπάθησαν για τους φιλοξενούμενους.

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού ήταν… θετικότατο, με τον Σπανούλη να δίνει έτοιμα καλάθια στους συμπαίκτες του και με δικό του τρίποντο να κάνει το +5 (7-12). Τα τρίποντα του Μιλάκνις όμως έφεραν το ματς στα ίσα στα μισά της περιόδου, ενώ ο Μίτσιτς έδωσε στην Ζαγκίρις το πρώτο της προβάδισμα (14-12 στα 3;44»). Παπανικολάου και Παπαπέτρου ήταν ανταγωνιστικοί, αλλά οι Μίτσιτς και Καβαλιάουσκας “χτύπησαν” μέσα στη ρακέτα την ομάδα του Σφαιρόπουλου και έστειλαν τους γηπεδούχους στο +3 του πρώτου δεκαλέπτου (22-19).

Ο Γιασικεβίτσιους δεν εμφανίστηκε στη συνέχεια ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία της Ζαλγκίρις. Ο ΜακΛιν ανέλαβε… δράση (ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 8 πόντους), ενώ το τρίποντο του Στρέλνιεκς έδωσε και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (25-27).

Οι Λιθουανοί ακολούθησαν στο σκοράρισμα τους “ερυθρόλευκους” με τους Ντέιβις και Πάνγκος (8 και 7 πόντους αντίστοιχα), αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση (στο… παιχνίδι μπήκε και ο Ρόμπερτς που έφτασε τους 5 πόντους) και πήγαν στο ημίχρονο προηγούμενοι με βραχεία κεφαλή (38-38). Άξιο αναφοράς, πως οι Πειραιώτες έφτασαν τα 10 λάθη στο 20λεπτο, ενώ είχαν 4 στα 11 τρίποντα.

