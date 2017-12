Η Μάντσεστερ Σίτι έκλεισε το 2017, όντας αήττητη στην κορυφή της Premier League με διαφορά 14 πόντων από τη δεύτερη Τσέλσι.

Η Κρίσταλ Πάλας είχε την ευκαιρία να «σπάσει» το αήττητο της ομάδας του Γκουαρντιόλα, αλλά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Λούκα Μιλιβόγεβιτς έχασε πέναλτι, στέλνοντας τηνν μπάλα στα πόδια του Χέντερσον.

Incredible!! Luka Milivojević's 90th minute penalty is saved by Ederson!! Huge chance for #CPFC to hand #MCFC their 1st #EPL loss of the season, but Ederson makes a great kick save to be the #ManCity hero! #CRYMCI #cpfcvcity pic.twitter.com/32ZZ1LYlOT

