Βρέθηκε.. φάτσα με την τρίτη της σερί ήττα της στο πρωτάθλημα, αλλά η Μίλαν κατάφερε να “αποδράσει” με το βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Φιορεντίνα (1-1).

Η Φιορεντίνα ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, αλλά βρήκε.. μπροστά της έναν εκπληκτικό Ντοναρούμα. Ο Ιταλός πορτιέρε έγινε ο νεαρότερος παίκτης της ομάδας του Γκατούζο που φτάνει τις 100 συμμετοχές με τους “ροσονέρι” σε όλες τις διοργανώσεις (18 ετών, 10 μηνών και 5 ημερών) και είχε κάποιες πολύ σημαντικές επεμβάσεις.

Donnarumma denies Gil Dias right before the half!! #FiorentinaMilan pic.twitter.com/VJUTbdu1Tk

— Serie A News (@TransfersCalcio) December 30, 2017