Η ιστοσελίδα footyheadlines.com μας έχει συνηθίσει σε αποκαλύψεις για τις νέες εμφανίσεις των “μεγάλων” ομάδων.

Την εντός έδρας εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο ισχυρίζεται πως αποκάλυψε η ιστοσελίδα footyheadlines.com.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που ακολουθούν, οι ρίγες είναι περισσότερες και πιο λεπτές από αυτές που βρίσκονται στις φετινές εμφανίσεις των Καταλανών.

Η επίσημη παρουσίαση της εμφάνισης της Μπαρτσελόνα αναμένεται να γίνει τον προσεχή Μάιο.

damn. the leaked kit for Barça's 18/19 season looks great, hope not much will differ 😍#Barcelona pic.twitter.com/2jLRwrOW3m

— Oriol S. (@oriols98) January 1, 2018