Είναι επίσημο! Στην Μπαρτσελόνα ο Κουτίνιο

Ήθελε πολύ να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και η επιθυμία του Φιλίπε Κουτίνιο πραγματοποιήθηκε.

Οι Καταλανοί τα.. βρήκαν με τη Λίβερπουλ για τη μετεγγραφή του Βραζιλιάνου “’άσου”, προσφέροντας τους ένα ποσό που αγγίζει τα 160 εκατ. ευρώ και έκαναν δικό τους τον παίκτη.

Ο Κουτίνιο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 5,5 ετών, με τη ρήτρα αποδέσμευσης του να φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ!

❗ All the details on @FCBarcelona 's new signing, @Phil_Coutinho ! 🔵🔴 #BeBarça https://t.co/Z95VV18J5e

Liverpool Football Club today issued the following statement regarding the future of Philippe Coutinho: https://t.co/MCZf1piCY6 pic.twitter.com/AczMi4oUC1

— Liverpool FC (@LFC) January 6, 2018