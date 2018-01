Έκλεισε το deal! Ο Μαυροπάνος στην Άρσεναλ

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις μένους, προκειμένου ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Αγγλία, οι “κανονιέρηδες” συμφώνησαν με τον ΠΑΣ Γιάννινα για την αγορά του 20χρονου αμυντικού, δίνοντας ένα ποσό που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Konstantinos Mavropanos to Arsenal done. £1.8m (€2.1m) fee. Long-term contract. Player more likely to stay at #afc than leave on loan. https://t.co/wppxbqL9c9

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) January 3, 2018