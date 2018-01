Συνεχίζει αήττητη! Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται ότι δεν αποσυντονίστηκε από το 0-0 που έφερε την περασμένη αγωνιστική στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και νίκησε στο… χαλαρό με 3-1 την Γουότφορντ.

Ο Στέρλινγκ άνοιξε το σκορ μόλις στο 1’, ενώ στο 13′ το αυτογκόλ του Καμπασέλ έκανε το 2-0. Ο Αγκουέρο στο 63′ σφράγισε τη νίκη στην ομάδα του. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να διαμορφώσουν στο 82′ το τελικό 3-1 με τον Γκρέι.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε η Κρίσταλ Πάλας επί της Σαουθάμπτον με 2-1. Η Πάλας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 17′ από το τέρμα του Λονγκ, αλλά κατάφερε να…γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει το σημαντικό «διπλό

Στο 69′ ο Μακ Αρθουρ έφερε το παιχνίδι στα ίσα και στο 80′ ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς ολοκλήρωσε την ανατροπή των φιλοξενούμενων με γκολάρα.

Lovely strike by Milivojevic for Crystal Palace at Southampton #CRYSOU pic.twitter.com/4hu5FTJQkR

— Euro Goal GIF (@eurogoalGIF) January 2, 2018