Ο Μίκαελ Εσίέν είναι ένας από τους “μεγαλύτερους” ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Γκάνα. Ένας συμπατριώτης του γλύπτης δημιούργησε το ολόσωμο άγαλμα του παλιού παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά το αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένο.

Το άγαλμα του 35χρονου Εσιέν αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην πόλη Κουμάσι, στην περιοχή Ασάντι στην Γκάνα, αλλά το αποτέλεσμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί… πετυχημένο.

Well feast your eyes upon Michael Essien's 🙈😂 pic.twitter.com/c1SsTiwaSa

Thought Cristiano Ronaldo's statue was bad? Thought Diego Maradona's was worse?

Τα σχόλια στο twitter δίνουν και παίρνουν και παρομοιάζουν το άγαλμα του Εσιέν με τις “μετριότατες” προσπάθειες που έγιναν για τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Μαραντόνα.

Michael Essien joins the ever-growing list of professionals to have an awful statue 😂 pic.twitter.com/xhI6S2cMU4

