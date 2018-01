Γ. Σαββίδης: «Να κατακτήσουμε όλα όσα μας αξίζουν»

Eutuxismeno to neo etos. As einai to xekinhma tou 2018 h afethria mias dhmiourgikhs epoxhs! Oi meres pou erxontai as feroun thn eutuxia sto spiti sas kai o kainourgios xronos as einai gematos me omorfes stigmes kai polla xamogela! Euxomai me olh mou thn kardia to 2018 na dwsei dunamh sthn omada mas na palepsoume gia na pragmatopoihsoume olous tous stoxoys mas kai na kataktisoume ola osa mas axizoun!H Xronia mas molis arxise #2018

A post shared by @ georgiss.s on Dec 31, 2017 at 2:19pm PST