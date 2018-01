Ό,τι και να πει κανείς γι’ αυτό που έγινε στο «Έμιρεϊτς» είναι λίγο. Μετά από ένα παιχνίδι με ανατροπές και πολλές συγκινήσεις,. Άρσεναλ και Τσέλσι έμειναν στο 2-2, με τους κανονιέρηδες να ισοφαρίζουν στις καθυστερήσεις..

Η Τσέλσι είχε την πρώτη σημαντική φάση του ματς στο 14′ με το τετ-α-τετ του Μοράτα. Η Άρσεναλ έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 1-0 στο 17’ με το διπλό δοκάρι του Αλέξις Σάντσες, αλλά κατάφερε να ανοίξει στο σκορ στο 63’ με τον Γουίλσιρ.

Η «απάντηση» της Τσέλσι ήταν άμεση. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπεγερίν στον Αζάρ και ο Βέλγος μεσοεπιθετικός έκανε το 1-1, εκτελώντας εύστοχα από τα 11 βήματα στο 76’.

How does Eden Hazard even fall like that it's actually a skill to dive now and the refs keep falling for it #ARSvsCHE pic.twitter.com/H1OfEmt6No

