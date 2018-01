Μαυροπάνος – Άρσεναλ: «Πέρασε από ιατρικά και ανακοινώνεται την Πέμπτη»

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της βρίσκεται η μετεγγραφή του νεαρού αμυντικού, Κώστα Μαυροπάνου στην Άρσεναλ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ σε θέματα Άρσεναλ, Κρις Γουάιτλι ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στην Αγγλία και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις.

Η απόκτηση του Μαυροπάνου από την Άρσεναλ αναμένεται να ανακοινωθεί την Πέμπτη, ενώ να θυμίσουμε πως ο 20χρονος Έλληνας αμυντικός θα δοθεί δανεικός στην Βέρντερ Βρέμης.

Mavropanos has been in London since Monday. Medical ongoing and announcement expected tomorrow morning.

20-years-old, considered Greece's 'next big talent' after Panagiotis Retsos who joined Leverkusen last summer. pic.twitter.com/sIzEkBGWhf

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) January 3, 2018