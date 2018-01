Με αφορμή την ονομασία της ΠΓΔΜ που βρίσκεται στην επικαιρότητα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήραν θέση, με το πανό που έβαλαν στην εξέδρα της Τούμπας, στο ματς του “δικέφαλου του Βορρά” κόντρα στο Λεβαδειακό.

Στο γήπεδο της Τούμπας και συγκεκριμένα στις κεντρικές θύρες απέναντι από τα επίσημα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέβασαν ένα πανό με ένα μήνυμα στα αγγλικά.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήραν θέση στο “καυτό” θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ και τη χρήση του όρου “Μακεδονία”.

«Macedonia is one and only and its here» έγραφε το μεγάλο πανό που βρέθηκε στην εξέδρα της Τούμπας κατά τη διάρκεια του ματς του ΠΑΟΚ με το Λεβαδειακό, για την 16η αγωνιστική της Superleague. («Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ» σε μετάφραση).