Σχεδόν 40 φίλοι του ποδοσφαίρου από το Ομάν τραυματίστηκαν μετά τον χθεσινό (5/1) τελικό του Κυπέλλου Εθνών του Κόλπου (Gulf Cup) που πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ, όταν έσπασε ένα γυάλινο διαχωριστικό σε εξέδρα του γηπέδου, στην διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Φίλαθλοι του Ομάν στηρίζονταν στο γυάλινο διαχωριστικό σε κερκίδα του «Jaber International Stadium» στο Κουβέιτ και, από την πίεση που του ασκούσαν, αυτό υποχώρησε, με αποτέλεσμα αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι να πέσουν από ψηλά στο έδαφος. Μάλιστα, τα σπασμένα γυαλιά τραυμάτισαν αρκετούς οπαδούς.

Part of the stadium collapsed during the Gulf Cup Final between Oman and the UAE last night leaving 40 injured. Full story here https://t.co/yIF1mYu10v Video via @ahdaafme pic.twitter.com/27szStturg

