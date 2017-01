Αλέξης Μάρδας: Οι άγνωστες ιστορίες που `γέννησαν` τον μύθο του `Magic Alex`!

Μια από τις πιο θρυλικές, αλλά και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του στενού κύκλου των Beatles, ο Αλέξης Μάρδας, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής, 14.01.2017, στο διαμέρισμά του, στο Κολωνάκι. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα, αφού ο Αλέξης Μάρδας είχε καταφέρει να αφήσει το στίγμα του, ξεπερνώντας τα ελληνικά σύνορα, κάτι που για την εποχή κατά την οποία διέπρεψε, ήταν ένα φαινόμενο σπανιότατο.

Φωτογραφία από Facebook / Alexis Mardas

Ο "Magic Alex", όπως ήταν το προσωνύμιο που του έδωσε ο ίδιος ο John Lennon και με το οποίο έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο, έφυγε σε ηλικία 75 ετών.

Πώς “θάμπωσε” τα θρυλικά “σκαθάρια”

Οι ιδέες του για φουτουριστικές ηλεκτρονικές συσκευές που παρέπεμπαν σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας εντυπωσίασαν τα μέλη του συγκροτήματος και κυρίως τον Lennon, ο οποίος λέγεται ότι παρατηρούσε με τις ώρες -και υπό την επήρεια του LSD- μια κατασκευή του, ένα πλαστικό κουτί με φωτάκια που αναβόσβηναν.

Λίγα χρόνια πριν από τη διάλυσή τους, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των Beatles είχαν επεκταθεί πολύ πέρα από την κυκλοφορία των δίσκων τους.

Η “Apple Cors”, ο όμιλος που δημιούργησαν, περιελάμβανε δισκογραφική εταιρεία, εταιρεία παραγωγής ταινιών, μπουτίκ και την “Apple Electronics”, μια εταιρεία που φτιάχτηκε για να πραγματοποιηθεί το όραμα του Αλέξη Μάρδα.

Ωστόσο, οι μεγαλόπνοες ιδέες τοτυ ποτέ δεν κατάφεραν να βρουν εφαρμογή στην πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα εγκαίνια της μπουτίκ, ο Αλέξης Μάρδας είχε υποσχεθεί να δημιουργήσει έναν τεχνητό ήλιο που θα έκανε τη νύχτα μέρα!

Όταν έφτασε εκείνη η ημέρα, ο “magic Alex” είπε ότι δεν μπόρεσε να βρει μια αρκετά δυνατή γεννήτρια για να πάρει το απαραίτητο ρεύμα.

Φωτογραφία από beatlesbible.com

Ο ιπτάμενος δίσκος και τα χαμένα χρήματα

Υπάρχουν και άλλες τέτοιες ιστορίες που φτάνουν στα όρια του αστικού μύθου και τις οποίες ο Μάρδας πάντα αρνιόταν.

Μια από αυτές ήταν ότι ζήτησε από τον Lennon και τον George Harrison να του δώσουν τους κινητήρες V12 των αυτοκινήτων τοτυς – μιας Ρολς Ρόις και μιας Φεράρι αντίστοιχα- για να φτιάξει έναν ιπτάμενο δίσκο.

Σε κάθε περίπτωση, η “Apple Electronics” κόστισε πολλά χρήματα στους Beatles. Υπολογίζεται ότι από αυτό το εγχείρημα τα μέλη του συγκροτήματος έχασαν περίπου 300.000 λίρες, που σε σημερινά χρήματα μεταφράζονται σε περίπου 3.000.000.

Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι είχε ενεργό ρόλο σε κάθε λογής ίντριγκα του συγκροτήματος, ο Μάρδας κατάφερνε να είναι πολύ συχνά δίπλα τους.

Η ζωή με τους Beatles

Το σπίτι του στην Αθήνα φιλοξένησε τα μέλη των “σκαθαριών”, ο ίδιος έκανε διακοπές μαζί τους στη χώρα μας και ήταν από αυτούς που “'έσπρωξε” τα μέλη της θρυλικής μπάντας να αγοράσουν, έστω και για λίγο, ένα ελληνικό νησί.

Φωτογραφία από beatlesbible.com

Μαζί τους ήταν επίσης όταν έκαναν το ταξίδι στην Ινδία για να γνωρίσουν από κοντά και να κάνουν διαλογισμό μαζί με τον Μαχαρίσι Μαχέσι Γιόγκι. Ο Αλέξης Μάρδας δεν είδε ποτέ με καλό μάτι τον γκουρού, αλλά έμεινε μαζί τους μέχρι το τέλος.

Μάλιστα, ο γνωστός μάνατζερ μοίραζε τη ζωή του μεταξύ της Αθήνας και της Ύδρας, όπου διατηρούσε ένα από τα ωραιότερα σπίτια του νησιού και στο οποίο είχαν φιλοξενηθεί πολλοί εκπρόσωποι του διεθνούς τζετ σετ, όπως η Τζόαν Κόλινς, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Ρόμπερτ Ντε Nίρο, ο Ομάρ Σαρίφ, η Τζέιν Σέιμουρ, φυσικά οι Beatles και ο Μικ Τζάγκερ.

Είχε γράψει τραγούδι με τον Lennon!

Μετά το τέλος της περιπέτειάς του με τους Beatles, ο Μάρδας ασχολήθηκε με τις υπηρεσίες ασφαλείας και δημιούργησε αρκετές εταιρείες. Στο πελατολόγιό του υπήρχαν κυρίως γαλαζοαίματοι όπως η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ο σουλτάνος του Ομάν, ο βασιλιάς Χουσεϊν και ο σάχης του Ιράν.

Οι Beatles συχνά αποκαλούσαν τον Μάρδα “ο Έλληνας μάγος”... Μάλιστα, ο Paul McCartney έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ιδέες του, που κάποια στιγμή έφτασαν μέχρι και στη σύνθεση μουσικής!

Το τραγούδι “What's the New Mary Jane”, που θα έμπαινε στο Λευκό Άλμπουμ, έφερε την εξής υπογραφή: “Lennon – Mardas”...

Όπως αναφέρει το beatlesbible.com, ο Jonh Lennon δήλωνε το 1969 αναφερόμενος στο συγκεκριμένο τραγούδι: “Αυτό ήταν κάτι που έγραψα μαζί με την ηλεκτρονική μας ιδιοφυία, τον Alex. Λεγόταν αρχικά “What A Shame Mary Jane Had A Pain At The Party” και θα εντάσσονταν σε αυτό το άλμπουμ”.

Ακούστε το τραγούδι

Αργότερα πάντως, τα “credits” που έκαναν αναφορά στην συμμετοχή του Αλέξη Μάρδα αφαιρέθηκαν και όπως βλέπετε και στη φωτογραφία του beatlesbible.com, ως συνθέτες εμφανίζονται οι John Lennon και Paul McCartney.

Ίσως σε αυτό να συνέβαλε και το γεγονός πως ο “Magic Alex” δεν αποχώρησε με τις... καλύτερες συνθήκες από τον κύκλο της μπάντας, αφού το 1969 ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Allen Klein αποφασίζει να “καθαρίσει” την ομάδα. Κάποιοι απολύθηκαν και κάποιοι αποχώρησαν μόνοι τους. Ο Αλέξης Μάρδας ήταν ανάμεσα σε αυτούς...

Στο παρακάτω βίντεο, ο "Magic Alex" τραγουδά ένα τραγούδι και το βίντεο αυτό είναι απόσπασμα από την ταινία "Magical Mystery Tour" η οποία προβλήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του 1967 από το BBC1.

"Magical Mystery Tour" ήταν και ο τίτλος του δίσκου των Beatles, για τον οποία γυρίστηκε το φιλμ. Δείτε το

