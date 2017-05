"Αν θες να γίνει ένα θαύμα γίνε εσύ το θαύμα"- Η οργάνωση δίπλα στα κακοποιημένα παιδιά

Το newsit.gr συνάντησε τον Κώστα Παντελίδη και τη Μαρλένα Κερασιώτου. Και οι δύο είναι εργαζόμενοι σε τηλεφωνική εταιρεία. Η επιλογή τους να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά ήταν μονόδρομος. Δειλά δειλά ξεκίνησαν να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά και να προσπαθούν να τα βοηθήσουν. Η δράση τους πήρε «σάρκα και οστά», όταν αποφάσισαν να φτιάξουν πρόγραμμα με θέατρο και μετά από κάποιο διάστημα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Δίπλα τους έχουν μία ομάδα από εθελοντές (δασκάλους και ψυχολόγους). Μετά από τα πρώτα τους βήματα αναζήτησαν χώρους στην προσπάθειά τους να στεγάσουν τη φροντίδα που παρέχουν στα παιδιά. Δίπλα τους αρκετά γρήγορα έφτασαν άνθρωποι οι οποίοι παρείχαν τρόφιμα, ρούχα, βιβλία και σχολικά είδη. Σήμερα η ανάγκη τους για βοήθεια είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθώς τα παιδιά και οι οικογένειές που λαμβάνουν βοήθεια έχουν αυξηθεί και οι χώροι που τους παρέχονται είναι ελάχιστοι. Μοναδικός αρωγός στο έργο τους, προς το παρόν, είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Κώστας Παντελίδης και Μαρλένα Κερασιώτου

«Η ανάγκη δημιουργίας του Θαύματος δεν προέρχεται από ιδεολογικούς, θρησκευτικούς στοχασμούς ή από κάποιο όνειρο ή ένα θέλω κάποιον ανθρώπων. Το Be the Miracle δημιουργήθηκε από καθαρά απτούς πρακτικούς λόγους. Το Be the Miracle δημιουργήθηκε από τα παιδιά, από τις ανάγκες τους, από τα προβλήματα τους. Καθημερινά εκεί έξω εγώ και η Μαρλένα Κερασιώτου ακούγαμε, βλέπαμε, νιώθαμε, αφουγκραζόμασταν τα παιδιά και τις οικογένειες τους», είπε στο newsit.gr ο Κώστας Παντελίδης.

Το θέατρο ήταν το πρώτο βήμα, για να «ζωντανέψει» η προσπάθειά τους, ενώ τα παιδιά κατάφεραν να εκδώσουν τη δική τους εφημερίδα. «Πρώτα ξεκινήσαμε με το Θέατρο. Έπειτα προσπαθήσαμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα μας την ενισχυτική διδασκαλία. Βλέπαμε ότι τα παιδιά είχαν πολλά κενά στο σχολείο τους. Κενά που τους διαμόρφωναν και πέρα από το σχολείο, στην κοινωνική τους ζωή. Η ταμπέλα του αδιάβαστου, του τεμπέλη, του άχρηστου, του χαζού και γενικά του κακού μαθητή λειτουργούν ως ταφόπλακα στην ψυχή του παιδιού και σε συνδυασμό με το κοινωνικόικογενειακο τους περιβάλλον διαμορφώνουν χαρακτήρες με το χειρότερο τρόπο. Ακολούθησε η δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας, όπου τα παιδιά με την βοήθεια δυο εθελοντών, αθλούνται και μαθαίνουν τα μυστικά του αθλήματος και η έκδοση εφημερίδας. Η εφημερίδα ξεκίνησε ως ένα εργαλείο στοχευόμενου προβληματισμού και αναζήτησης θεμάτων της κοινωνία. Ως ένα εργαλείο εξωστρέφειας και ελεύθερης σκέψης. Τα παιδιά μέσω της εφημερίδας, σκέφτονται, προβληματίζονται, αναζητούν και συναντάνε ανθρώπους. Ρωτάνε και μαθαίνουν. Ολη αυτή η διαδικασία τους διαμορφώνει, τους βγάζει από το καβούκι τους και βέβαια τους Μορφώνει», δήλωσε στο newsit.gr η Μαρλένα Κερασιώτου.

«Δεν κάνουμε διακρίσεις»

Εκτός των άλλων το «Be the Miracle» παρέχει συμβουλευτική σε θέματα ανατροφής του παιδιού και φροντίδα όσον αφορά το κομμάτι των προσφύγων, στους οποίους παρέχουν με ειδικά μαθήματα τη διδασκαλία των Ελληνικών. «Δεν κάνουμε διαχωρισμούς και διακρίσεις ανάμεσα σε οικογένειες Έλλήνων και μεταναστών. Αυτό είναι μακριά από εμάς όχι για ιδεολογικούς και θρησκευτικούς λόγους αλλά για καθαρά πρακτικούς. Οι αξίες όπως η αγάπη, η γνώση, η αξιοπρέπεια, πίστη αλλά και τα προβλήματα δεν έχουν έθνος φυλή, χρώμα και θρησκεία. Δεν θα μπορούσαμε να άνουμε το έργο μας, έχοντας όλα αυτά στο κεφάλι μας.

Όλα αυτά γίνονται με την βοήθεια δέκα εθελοντών αλλά και λίγων ανθρώπων που βοηθάνε δίνοντας», μας λέει ο Κώστας Παντελίδης. Από την πλευρά της η Μαρλένα Κερασιώτου προσθέτει ότι «θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του δήμου και στην αντιδήμαρχο κ. Ηλιοπούλου. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τις περισσότερες φοράς που έχω απευθυνθεί στο δήμο, έχω βρεί ανταπόκριση. Για παράδειγμα για την ενισχυτική διδασκαλία και το θέατρο χρησιμοποιούμε χώρους που μας έχουν παραχωρηθεί από το πρόγραμμα των "Ανοιχτών σχολείων". Επίσης χρησιμοποιούμε για τον ίδιο λόγο την Δημοτική βιβλιοθήκη. Ο ΟΠΑΝΔΑ μας έχει παραχωρήσει ένα γήπεδο 5x5 για τις ανάγκες των παιδιών. Ακόμα και ο Αθήνα 984 που έτυχε να επικοινωνήσουμε, στάθηκε πρόθυμος στο να στηρίξει την προσπάθεια μας».

Η ομάδα του Be the Miracle δεν είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση και δεν έχει καμία οικονομική στήριξη. Το έργο τους γίνεται ακριβώς γιατί, όπως λένε οι ιδρυτές του, «το κάθε παιδί είναι ένα θαύμα. Βέβαια αυτό όπως και η έλλειψη μιας ”στέγης” είναι τα δυο βασικότερα προβλήματα του Θαύματος. Οι ανάγκες όπως και οι ωφελούμενες οικογένειες και παιδιά αυξάνονται. Το σημαντικό όμως είναι, όπως διαβάσατε, ότι ΘΑΥΜΑΤΑ γίνονται. Προχωράμε, παρόλο τις αντιξοότητες και αυτό θέλουμε πολύ να το καταλάβουν τα παιδιά, ότι όποιος και να είμαι, ότι και να είμαι, όσες δυσκολίες και να έχω, ότι αρνητικό και να μου συμβαίνει ΜΠΟΡΩ να είμαι αυτό που ΘΈΛΩ. Οι δυσκολίες τα εμπόδια υπάρχουν για να τα ξεπερνώ και να μαθαίνω ποιος πραγματικά είμαι και που μπορώ να φτάσω».