Athens Technopolis Jazz Festival: Το πρόγραμμα της πιο jazz βραδιάς της πόλης

Περισσότερους από 150 μουσικούς, 17 συγκροτήματα, 3 ορχήστρες και δύο μεγάλες παράλληλες εκδηλώσεις θα υποδεχτούν οι λάτρεις της jazz μουσικής σε μια μοναδική σκηνή της πόλης. Το 17ο Athens Technopolis Jazz Festival έρχεται από τις 23 έως τις 28 Μαΐου στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων για να χαρίσει έξι μέρες υπέροχης jazz εμπειρίας.

Το πρόγραμμα

Το απόγευμα της Τρίτης 23 Μαΐου ανοίγει τις πόρτες της και φιλοξενεί 3 ορχήστρες –Big Band Μουσικής Φρουράς Αθηνών, “Voices of Jazz” Big Band Δήμου Αθηναίων & Πηνελόπη Τζανετάκη και “Jazz Around the World” Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων & Spiral Trio– και τη δεύτερη μέρα υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά την ελληνική συμμετοχή, Σωκράτης Σινόπουλος Quartet. Νωρίτερα την ίδια μέρα, στη σκηνή θα ανέβουν οι Kadri Voorand Quartet (Εσθονία) και Amit Friedman (Ισραήλ).

Την Πέμπτη, 25 Μαΐου, η Τεχνόπολη θα πλημμυρίσει με μουσικές από τη Μεσόγειο, χάρη στους De La Purissima και Luca Ciarla's “Jazz Violin 2.0” που καταφτάνουν από την Ισπανία και την Ιταλία αντίστοιχα. Θα ακολουθήσουν οι Dan Barta & Robert Balzar Trio (Τσεχία) και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με την πολυναναμενόμενη εμφάνιση των Samuel Blaser & Marc Ducret (Ελβετία).

Την Παρακευή, τη σκηνή θα επισκεφτούν οι Andreas Hourdakis Trio (Σουηδία), Ricardo Toscano Quartet (Πορτογαλία) και Yuri Honing Acoustic Quartet (Ολλανδία) και το Σάββατο οι Marly Marques Quintet (Λουξεμβούργο), Miklos Lukacs Trio Cimbiosis (Ουγγαρία) και Grandbrothers (Γερμανία).

Η αυλαία του 17th Athens Technopolis Jazz Festival πέφτει την Κυριακή 28 Μαΐου με τους Rumba Attack (Κύπρος), Aga Derlak Trio (Πολωνία), Emil, Enver & Friends (Αζερμπαϊτζάν) και Portico Quartet (Μεγάλη Βρετανία).

Παράλληλα με το φεστιβάλ ο χώρος της Τεχνόπολης θα γεμίσει με μοναδικές δημιουργίες από το μεγαλύτερο από ποτέ σε μέγεθος αλλά και διάρκεια Meet Market αλλά και την ετήσια έκθεση της φωτογραφικής ομάδας METAPolis “Loss”.