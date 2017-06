Economist: Kaló taxídi!

Δημοφιλείς ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη θα είναι φέτος γεμάτοι με περισσότερο κόσμο από κάθε άλλο καλοκαίρι, αναφέρει ο Economist και σημειώνει πως οι Έλληνες ξενοδόχοι και ταξιδιωτικοί πράκτορες αναφέρουν ότι οι κρατήσεις μέχρι στιγμής υποδηλώνουν ότι το περσινό ρεκόρ με 30 εκατομμύρια τουρίστες θα καταρριφθεί εύκολα.

Ύστερα από επτά χρόνια κρίσης, οι τιμές στην Κέρκυρα και την Κρήτη είναι πιο ευνοϊκές συγκριτικά με εκείνες της Ισπανίας. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνιστικός προορισμός, η Τουρκία, αυτές τις μέρες θεωρείται λιγότερο ασφαλές ταξίδι.

