Εφημερεύοντα φαρμακεία σήμερα [21/01/2017]

Ο Λαγός διάλεξε το… λάθος άνθρωπο
Ένα από τα δομικά χαρακτηριστικά του φασισμού είναι η απόρριψη
Ποιά είναι τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα [21/01/2017]. Δείτε αναλυτικά τις ώρες λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες των εφημεριών των φαρμακείων και των νοσοκομείων παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας και τους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στην Αθήνα: 8π.μ.-2μ.μ. και 5μ.μ.-8π.μ.
ΓΚΥΖΗ: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119 Τηλ. 210 6463173, ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 53 ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΣΗ ΝΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) Τηλ. 210-7794570, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΘΗΣΕΩΣ 120-ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ 6 (ΕΝ.ΚΙΝ.ΚΑΛΛΙΘΕΑ) Τηλ. 210-9564468, Ν.ΚΟΣΜΟΣ: ΑΓΚΥΛΗΣ 52 ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΟΥ Τηλ. 210-9226677, ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: ΣΤΕΦ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 26 (ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 299 Η ΑΠΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 25) Τηλ. 210-2024805, ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 13 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΥΜΑΡΑΚΙΩΝ) Τηλ. 210-8322101, ΠΛ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5 Τηλ. 210-8657900, ΠΛ.ΒΑΘΗ: Β.ΟΥΓΚΩ 3-ΜΑΡΝΗ Τηλ. 210-5247903.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στην Αθήνα: 8π.μ.-8μ.μ.
ΑΚΑΔ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 52 (ΕΝ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ) Τηλ. 210-5142549, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 26 ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 162 (ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦ.-ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ) Τηλ. 210-6777407, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ 21 Τηλ. 2111835136, ΓΑΛΑΤΣΙ: Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 83 (ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΑ) Τηλ. 210-2918047, ΓΑΛΑΤΣΙ: ΒΕΙΚΟΥ 16 Τηλ. 210-2917018, ΓΟΥΔΗ: Μ.ΑΣΙΑΣ 76 (ΠΑΡΑΠΈΥΡΩΣ ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ) Τηλ. 210-7753056, ΔΑΦΝΗ: ΧΙΟΥ 10 (ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 187) Τηλ. 210-9710935, ΕΞΑΡΧΕΙΑ: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 64-ΑΡΑΧΩΒΗΣ Τηλ. 210-3616423, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 26 Τηλ. 210-9592077, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 23-25 (ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΣΚΡΑ) Τηλ. 210-9515388, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 205 (ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ) Τηλ. 210-9561643, ΚΟΛΩΝΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 120 Τηλ. 210-5129786, ΚΟΥΚΑΚΙ: ΒΕΙΚΟΥ 27 Τηλ. 210-9220783, ΚΥΨΕΛΗ: ΠΛΑΤ.ΚΥΨΕΛΗΣ 12 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ) Τηλ. 210-8214532, Ν.ΚΟΣΜΟΣ: ΣΦΙΓΓΟΣ 58 Τηλ. 210-9349160, ΟΜΟΝΟΙΑ: Γ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4 Τηλ. 210-5246000, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 159 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΥ) Τηλ. 210-7014400, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 34 Τηλ. 210-7019100, ΠΑΤΗΣΙΩΝ: ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΚ.ΝΕΓΡΗ 1 ΓΩΝΙΑ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) Τηλ. 210-8648329, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ: ΑΘΗΝΑΙΟΥ 22 (ΠΛ. ΗΟΥΣ) Τηλ. 210-3469777, ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 61 Κ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ Τηλ. 210-8216042, ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ: ΚΥΘΝΟΥ 16 Β Τηλ. 210-2018410.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στα προάστια: 2μμ-8μμ
ΓΕΡΑΚΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 Τηλ. 210 6618786.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στα προάστια: 8μμ-8πμ επόμενης
ΒΑΡΚΙΖΑ: ΘΕΜΙΔΟΣ 1 ( ΠΛ.ΒΑΡΚΙΖΑΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ)) Τηλ. 210-8974471, ΓΕΡΑΚΑΣ: ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 61 Τηλ. 210-6000020, ΚΕΡΑΤΕΑ: ΣΟΥΝΙΟΥ 81 Τηλ. 229966566, ΚΟΡΩΠΙ: Ν.ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ 18 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Τηλ. 210-6627777, ΡΑΦΗΝΑ: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1 ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τηλ. 229428333.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στα προάστια: 8π.μ.-2μ.μ. 5μ.μ.-8π.μ.
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΕΙΡΗΝΗΣ 11 (Α1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) Τηλ. 210-6399828, ΑΙΓΑΛΕΩ: ΣΜΥΡΝΗΣ 56 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛ.ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ) Τηλ. 210-5981306, ΑΧΑΡΝΑΙ: Λ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 47 Τηλ. 210-2402794, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 114 Τηλ. 210-9626469, ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 73 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Τηλ. 210-9634679, ΚΗΦΙΣΙΑ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τηλ. 210 8010009, ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ 6 Τηλ. 210-6138990, Ν.ΙΩΝΙΑ: ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ 40 -ΦΙΛΗΝΤΑ 1 Τηλ. 210-2712016, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΤΖ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 202 ΑΝΩ ΛΟΦ.ΑΞ/ΚΩΝ Τηλ. 210-5744429, ΠΕΥΚΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΑΙΤΕ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Τηλ. 210-6122472, ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΚΑΡΑΟΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11(ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΠΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) Τηλ. 210-6852715.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στα προάστια: 8π.μ.-8μ.μ.
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 86 Τηλ. 210-5451251, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 144 Τηλ. 210-9735516, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 47 Τηλ. 210-6011342, ΑΙΓΑΛΕΩ: ΘΗΒΩΝ 319 (ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ) Τηλ. 210-5390286, ΑΛΙΜΟΣ: ΛΕΩΦ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 58 Τηλ. 210-9852376, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΥΠΡΟΥ 137 Τηλ. 210-9611668, ΑΡΤΕΜΙΣ: Λ.ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 163 Τηλ. 2294086294, ΑΦΙΔΝΑΙ: Τηλ. 229522500, ΒΑΡΗ: Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 6 (ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΟ ΒΑΡΗΣ) Τηλ. 2109654690, ΒΟΥΛΑ: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 73 (ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ALPHA BANK) Τηλ. 210 8957207, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΡΑΣ 2 (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Τηλ. 210-9670954, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: ΟΜΗΡΟΥ 1 Τηλ. 210-8040981, ΒΥΡΩΝΑΣ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 (ΕΝ.ΙΚΑ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ) Τηλ. 210-7650331, ΓΛΥΦΑΔΑ: ΚΥΠΡΟΥ 61 Τηλ. 210-8943438, ΙΛΙΟΝ: ΚΑΛΧΟΥ 54 ΚΑΙ Δ.ΜΕΝΕΛΑΟΥ Τηλ. 210-2625029, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 52 ΚΑΙ ΤΣΑΦΟΥ Τηλ. 2130224774, ΚΑΜΑΤΕΡΟ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-4 Τηλ. 210-2382088, ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 5 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Τηλ. 210-6040882, ΚΕΡΑΤΕΑ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4Α Τηλ. 22990 42850, ΛΑΜΠΡΙΝΗ: ΤΡΑΛΛΕΩΝ 46-48 (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ) Τηλ. 210-2923519, ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 32 Α Τηλ. 210-8051166, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΤΑΤΟΙΟΥ 122 Τηλ. 210-8000996, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 390 (ΚΙΝ/ΦΟΣ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ) Τηλ. 210-2826875, Ν.ΙΩΝΙΑ: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ 16 (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Τηλ. 210-2772050, Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΛ/ΠΟΛΗ: ΠΕΥΚΩΝ 1 ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕΗ) Τηλ. 210-2798165, Ν.ΜΑΚΡΗ: 34 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τηλ. 229496495, Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54 Τηλ. 210-6130652, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 (ΚΑΘΕΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ,ΜΕΤΑΞΥ RENAULT & ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ) Τηλ. 210-2798597, Π.ΠΕΝΤΕΛΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 Τηλ. 210 6138870, Π.ΦΑΛΗΡΟ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2-4 Τηλ. 210-9888022, ΠΑΙΑΝΙΑ: ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 66 Τηλ. 210 6646500, ΠΑΛΛΗΝΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18 Τηλ. 210-6664751, ΠΑΠΑΓΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 34 Τηλ. 210-6525070, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ 63 ΚΑΙ ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2 (ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) Τηλ. 210-5745972, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 12 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ) Τηλ. 210-5713420, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 21-23 ΣΤΑΣΗ ΤΡΟΛΕΥ ΣΤΡΟΦΗ (ΑΠΟ ΘΗΒΩΝ 220 ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠ.ΜΠΑΣΚΕΤ) Τηλ. 210-5773538, ΠΙΚΕΡΜΙ: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 61 ΚΑΙ ΧΡ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ. 210 6037112, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Λ.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 39 Τηλ. 229976035, ΡΑΦΗΝΑ: ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 10 Τηλ. 229425537, ΧΑΙΔΑΡΙ: ΑΓΩΝ.ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 93 Τηλ. 210-5812024, ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 29 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ) Τηλ. 210-6890949.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στα προάστια: 8π.μ.-8π.μ.επόμενης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΡΟΔΟΥ 6 ΚΑΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Τηλ. 210 5576086, ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΚΥΠΡΑΙΟΥ 54 Τηλ. 210-5546916, ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Τηλ. 210-5546444, ΜΑΝΔΡΑ: ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7 Τηλ. 210-5541344, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 54 Τηλ. 2294 67566, ΜΕΓΑΡΑ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 129 Τηλ. 2296029705, Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠ.: ΜΑΡΜΑΡΑ 3-5 Τηλ. 229531933, Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323 Τηλ. 2296035200, Ν.ΣΜΥΡΝΗ: ΑΡΤΑΚΗΣ 51 Τηλ. 210-9321122, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 16-18 Τηλ. 210-5020088, ΧΟΛΑΡΓΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 234 Τηλ. 210-6511649.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στον Πειραιά: 8π.μ.-2μ.μ. και 5μ.μ.-11μ.μ.
ΔΡΟΓΩΣΗ ΘΑΛΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60 & Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7 (πεζόδρομος, πλατεία Τερψιθέας), ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΗΛ. 210 - 4133066, ΖΑΡΔΑ -ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΒΙΛΗ 12 & ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ (από Λαμπράκη 332) ΝΕΑΠΟΛΗ - ΝΙΚΑΙΑ, ΤΗΛ. 210 - 4252450, IIΦ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡ. - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΕ Γ. ΑΒΕΡΩΦ 81 (ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΤΗΛ. 210 - 4966481, ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 55 & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 39 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 210 - 4525228.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στον Πειραιά: 8π.μ.-2μ.μ. και 5μ.μ.-8π.μ.
ΔΕΔΟΥΣΗ ΔΗ Μ . ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 88 (Δίπλα στον ιερό Ναό Ταξιαρχών) ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΗΛ. 213 - 0227884, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 616 & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ (έναντι αστυνομικού τμήματος Κερατσινίου) - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΤΗΛ. 210 4317003, ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 79 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΜΙΝΙΑ, ΤΗΛ. 210 - 4823378, Σ/Φ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. ΟΕ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 & ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 76 (γωνία) ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ, ΤΗΛ. 210-4122720.
Φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στον Πειραιά: 8π.μ.-8μ.μ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 270 & ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ (από πλ. Κρήνης) ΝΙΚΑΙΑ, ΤΗΛ. 210 - 4925700, ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 49 & ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ 35-37 (παραπλεύρως I. Ν. ΡΟΔΟΝ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ), ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ, ΤΗΛ. 210 - 4286785, ΓΥΦΤΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙ A ΟΕ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 62 & ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ, ΤΗΛ. 210 - 4633786, ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 189 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (παραπλεύρως Κλινικής ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ), ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ, ΤΗΛ. 210-4539271, ΞΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 110 (έναντι Ιερού Ναού Ταξιαρχών) ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΤΗΛ. 210 - 5616954, ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 52 (κοντά & πιο κάτω από κλινική ΚΑΝΑΚΙΔΗ) ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΤΗΛ. 210 - 4310442, ΦΑΡΦΑΡΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 3Α & ΜΟΥΓΛΩΝ (πλησίον ΙΚΑ Νίκαιας) ΝΙΚΑΙΑ, ΤΗΛ. 210 -4908018.
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