Ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών το βραβευμένο `A Kind of Fierce` της Κατερίνας Ανδρέου

Μετά από ένα πανευρωπαϊκό βραβείο χορογραφίας στο Φεστιβάλ ImPulsTanz της Βιέννης (Βραβείο Jardin D’ Europe 2016 – ImPulsTanz Festival) και μια σειρά επιτυχημένων εμφανίσεων σε Γαλλία, Βέλγιο και Αυστρία, το A Kind of Fierce επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Στις 10 και 11 Ιουνίου, η Κατερίνα Ανδρέου θα προσπαθήσει να αναδείξει τη σχετική έννοια της ελευθερίας και την αμφίσημη φύση του κανόνα με το σόλο A kind of fierce.

Ένα σόλο 40 λεπτών που παρατηρεί τη μοναχική του φύση και παίζει με την ιδέα της έκθεσης και της έκφρασης. Μια παράσταση όπου η Κατερίνα Ανδρέου επινοεί τους κανόνες για να τους χειριστεί και παίζει με τις ίδιες της τις αναφορές και εμμονές. Ένα έργο που προσπαθεί να αποφύγει τη νοσταλγία, το φόβο, το μοιραίο ή την ελπίδα. Ένας χορός όπου όλα είναι σημαντικά και τα πάντα ασήμαντα.

Το A kind of fierce είναι ο δικός της ελεύθερος χορός.

A KIND OF FIERCE - extrait- from Katerina Andreou on Vimeo.

Είπαν για το έργο

«Είναι συναρπαστικό να βλέπεις το πώς σκληρά κοινωνικά ζητήματα μπορούν να σωματοποιηθούν επί σκηνης και πώς το εύθραυστο σώμα της χορεύτριας μπορεί να εκφράσει την αντίσταση», Κριτική επιτροπή ImPulsTanz Festival.

«Mε ένα εξαίσιο σόλο που κόβει την ανάσα και που απαιτεί τεράστια φυσική κατάσταση, η Ανδρέου παίζει με τις ιστορικές αναφορές στο χορό, που φτάνουν μέχρι το κλασικό μπαλέτο, χωρίς να παραλείψει να δώσει το δικό της εξαιρετικής αισθητικής στίγμα», Elizabeth Ritonja – European Cultural News.

«Το A Kind of Fierce αναστατώνει το κοινό με αυτό τον προσωπικό χορό που γίνεται δημόσιος. Η Κατερίνα Ανδρέου εναλλάσσεται μεταξύ της παρουσίας και της απουσίας για να διεκδικήσει την ανεξαρτησία, τον δικό της ελεύθερο χορό», Guillaume Rouleau – Ma Culture.

Πληροφορίες:

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017 (Πειραιώς 260, Χώρος Ε)

Ημερομηνίες παραστάσεων: 10 και 11 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: Από 15€ έως 20€

Φοιτητικό: 10€

ΑΜΕΑ: 5€

Ανέργων: 5€

Συντελεστές:

Χορογραφία - Ερμηνεία - Σύλληψη ήχου: Κατερίνα Ανδρέου

Βοηθός δραματουργίας: Mυρτώ Κατσίκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Yannick Fouassier

Τεχνικός ήχου: Eric Yvelin

Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, CDC Atelier de Paris Carolyn Carlson, Le Quartz. Υποστήριξη των: CND Paris, Espace Pa-solini, Honolulu-Loic Touzé/Oro, La Métive, Le Pad, Le Volapuk, La Tierce. Εντάσσεται στο δίκτυο [DNA] Departures and Arrivals που χρηματοδοτείται από το Creative Europe Programme/ European Commission. Υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Το who is who της Κατερίνας Ανδρέου

H Κατερίνα Ανδρέου είναι χορεύτρια και χορογράφος. Αποφοιτώντας από το τμήμα Νομικής Αθηνών, αλλάζει πορεία και μελετά χορό στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της και μετά την αποφοίτησή της με άριστα, συνεργάζεται ως χορεύτρια με την Hellenic Dance Company και με ελληνίδες χορογράφους όπως Ιρις Κάραγιαν και Πωλίνα Κρεμαστά. Επίσης κάνει τις πρώτες απόπειρες χορογραφίας, και με το κομμάτι της Mala φτάνει στον τελικό του 5ου διεθνούς διαγωνισμού χορογραφίας «No Ballet» στη Γερμανία.

Με την υποστήριξη του ιδρύματος Αφών Πράτσικα, παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕSSAI πάνω στη χορογραφία και την περφόρμανς, στο CNDC d'Angers (διεύθυνση Emmannuelle Huynh), σε συνεργασία με το τμήμα χορού του πανεπιστημίου PARIS VIII. Παράλληλα, συμμετέχει στο πρότζεκτ TRANSFABRIK (2013) γύρω από τις πολιτικές επιμέλειας των φεστιβάλ χορού μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας καθώς και πρότζεκτ Εmanticipation, στο ίδρυμα Fondation Lafayette Anticipation Paris (2014).

Συνεργάζεται με τους χορογράφους DD Dorvillier, Emmanuelle Huynh, Λενιώ Κακλέα, Dinis Machado, Ana Rita Teodoro, με τον εικαστικό Jocelyn Cottencin. Η συνεργασία της με τις Jasmin Ihrac και Lynda Rahal, με τον τίτλο Objects of Contagion, έχει την υποστήριξη του ευρωπαικού δικτύου Life Long Burning (Wild Cards résidence 2015, CCN Montpellier).

Ήταν υπότροφος του LongLifeBurning και συμμετείχε στο πρόγραμμα DanceWeb του φεστιβάλ Impulstanz στη Βιέννη. Το σόλο της A kind of Fierce τιμήθηκε με το βραβείο χορογραφίας Life Long Burgning του φεστιβάλ ImpulsTanz 2016.