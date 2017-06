Καρέ – καρέ η εκτόξευση του Hellas Sat 3 [pics, vids]

Η εκτόξευση έγινε με απόλυτη επιτυχία 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, από την ευρωπαϊκή διαστημική βάση Κουρού της γαλλικής Γουιάνας, με τον ευρωπαϊκό εκτοξευτήρα ARIANE 5. Ο δορυφόρος κατασκευάστηκε από τη γαλλική εταιρεία THALES ALENIA SPACE.

Την εκτόξευση παρακολούθησαν ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος Νίκος Παππάς, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου Μάριος Δημητριάδης και ο γενικός γραμματέας Επικοινωνιών της Ελλάδος, Βασίλης Μαγκλάρας.

Ο HELLAS SAT 3 θα διαθέτει 47 ισχυρούς αναμεταδότες και είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός δορυφόρος. Χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 4000C4 της THALES ALENIA SPACE και ζύγιζε κατά την εκτόξευση 5,780 kg. Μετά την επιτυχή τοποθέτησή του σε τροχιά από την ARIANESPACE, άνοιξαν εν μέρει οι ηλιοσυλλέκτες του και έστειλε τηλεμετρία στα κεραιοσυστήματα λήψης στην Αυστραλία.

Ο δορυφόρος θα τροχιοθετηθεί σε γεωστατική τροχιά στις 39ο ανατολικά του Γκρήνουιτς, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες ελληνικές δορυφορικές ραδιοσυχνότητες

Έλληνες και Κύπριοι μηχανικοί θα βρίσκονται επί ποδός τις επόμενες μέρες για την τοποθέτηση πρώτα του δορυφόρου σε κυκλική τροχιά με τρεις διαδοχικές πυροδοτήσεις του γεωστατικού κινητήρα όταν θα βρίσκεται ο δορυφόρος στο απόγειό της ελλειπτικής τροχιάς ώστε να ξεκινήσουν, μετά την τοποθέτησή του σε κυκλική τροχιά στην τροχιακή θέση της Ελλάδος και της Κύπρου στις 39 μοίρες Ανατολικά οι δοκιμές παραλαβής. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες στο νέο δορυφόρο τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου.

Η στιγμή της εκτόξευσης

Τι προσφέρει στην Ελλάδα ο Hellas Sat 3

Τα οφέλη για την Ελλάδα από την εκτόξευση και την παρουσία στο διάστημα του δορυφόρου Hellas Sat 3 περιέγραψε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Παππάς.

Όπως είπε, εκτός από την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Ελλάδας στο διάστημα, ο Hellas Sat 3 εξασφάλισε για τη χώρα μας:



1. Έξι αναμεταδότες έναντι τριών, που προέβλεπε η αρχική Σύμβαση, όπως είχε υπογραφεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, και των δύο αναμεταδοτών που τελικά παραδόθηκαν. Επιπλέον 17 χρονοαναμεταδότες, έναντι του τμήματος της προηγούμενης σύμβασης που ουδέποτε υλοποιήθηκε. Ουσιαστικά, υπερτριπλασιάζουμε τα οφέλη της χώρας.

2. Τρεις επίγειους δορυφορικούς κομβικούς σταθμούς Hub, καθώς και διακόσια τερματικά, που θα καλύψουν νευραλγικούς τομείς, όπως της Άμυνας, της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας.

3. Τη διασφάλιση της παρουσίας της στο διάστημα, που ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση και την επέκταση σχετικών δραστηριοτήτων. Πλέον, ερευνητές και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος, βρίσκουν τη στήριξη που τους αρμόζει. Επιπλέον, ο Hellas Sat 3 θα δώσει για πρώτη φορά στους επιβάτες των αεροπλάνων στην Ευρώπη πρόσβαση στο Ιντερνετ.

Παππάς: Γυρίζουμε σελίδα, ανακάμπτουμε

«Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, που βρέθηκε στο διαστημικό κέντρο της Γαλλικής Γουιάνας για να παρακολουθήσει την εκτόξευση του δορυφόρου που θα βρίσκεται τις επόμενες μέρες στην ελληνική τροχιακή θέση.

Με τη συγκρότηση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και τις διευρυμένες τεχνολογικές δυνατότητες του δορυφόρου Hellas Sat3, η Ελλάδα, επεσήμανε ο κ. Παππάς, «ανακάμπτει σε ένα πεδίο που για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο». Σήμερα, τόνισε, «γυρίζουμε σελίδα στη διαστημική πολιτική της Ελλάδας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η ύπαρξη ενός δορυφόρου στην ελληνική τροχιακή θέση τόσο εμπορικά, όσο και επιστημονικά - ερευνητικά, προς όφελος της επιχειρηματικότητας και σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, διευθύνων σύμβουλος της HELLAS SAT, εξέφρασε ευγνωμοσύνη στις κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Κύπρου, καθώς επίσης και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διοίκηση του Οργανισμού ARABSAT για τη μέχρι σήμερα πολύτιμη στήριξή τους στα δορυφορικά προγράμματα της HELLAS SAT.

H προσθήκη, σημείωσε, στο στόλο της HELLAS SAT και του δορυφόρου HELLAS SAT 3 «θα επεκτείνει τις εμπορικές δραστηριότητες και ευκαιρίες που θα έχει η εταιρεία μας στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και υποσαχάρια Αφρική, παρέχοντας στους πελάτες μας καινοτόμες και αξιόπιστες δορυφορικές επικοινωνίες».

O Κύπριος υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου Μάριος Δημητριάδης δήλωσε: «Χαιρετίζω την εκτόξευση του Hellas Sat 3, ο οποίος αποτελεί από τους πιο μεγάλους ευρωπαϊκούς δορυφόρους που κατασκευάστηκαν ποτέ». Ο κ. Δημητριάδης συγχάρηκε την κατασκευάστρια εταιρεία, τη διοίκηση, το διευθυντή Προγράμματος και τους μηχανικούς της HELLAS SAT, που έφεραν εις πέρας, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, την κατασκευή ενός, όπως σημείωσε, «τόσο πολύπλοκου τεχνικά δορυφόρου».

While we wait, here's a look at #HellasSat3 (Inmarsat S EAN). One of two satellites being launched tonight on the #Ariane5. pic.twitter.com/SaXzq0lKg6