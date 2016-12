Κυριάκος Αμοιρίδης: Θρίλερ με την εξαφάνιση του Έλληνα πρέσβη στη Βραζιλία!

Μια σοβαρότατη υπόθεση διπλωματικού χαρακτήρα εξελίσσεται στην Βραζιλία, με τις ελληνικές Αρχές να τηρούν "σιγή ιχθύος" και τους Έλληνες δημοσιογράφους να μαθαίνουν από τα... βραζιλιάνικα ΜΜΕ πως ο πρέσβης της χώρας μας στη Βραζιλία, Κυριάκος Αμοιρίδης, έχει εξαφανιστεί!

Ειδοποίησε τις Αρχές η σύζυγός του

Η αστυνομία του Ρίο ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως ο Κυριάκος Αμοιρίδης εθεάθη τελευταία φορά το βράδυ της Δευτέρας (26.12.2016), ενώ ένα από τα πλέον αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης της "χώρας του καφέ", το g1.globo.com τονίζει πως σύμφωνα με την Ελληνική Πρεσβεία, ο πρέσβης ζει στην Μπραζίλια και είχε ενημερώσει πως θα βρεθεί στο Ρίο με την σύζυγό του για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς.

Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει πως ο Κυριάκος Αμοιρίδης κάποια στιγμή έφυγε από το σημείο και δεν επέστρεψε, με την σύζυγό του να ενημερώνει τις Αρχές.

Εκτός από τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, την είδηση μετέδωσε άμεσα και το Associated Press, που ανέφερε πως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την ελληνική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας, Μπραζίλια, ωστόσο δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με το που μπορεί να βρίσκεται ο Κυριάκος Αμοιρίδης.

Η (μη) ενημέρωση των ελληνικών Αρχών

Εδώ να σημειώσουμε πως το newsit.gr επικοινώνησε άμεσα με την ελληνική πρεσβεία στη Βραζιλία και η απάντηση που δόθηκε είναι πως ο Κυριάκος Αμοιρίδης λείπει σε άδεια από τις 22 Δεκεμβρίου του 2016 μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου του 2017.

Ακόμη, προσθέτουν πως "οτιδήποτε άλλο ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές της χώρας", χωρίς ουσιαστικά να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν την πληροφορία που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Επιπρόσθετα, το newsit.gr επικοινώνησε και με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το περιστατικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν δίνεται καμία πληροφορία.

Η αφίσα για την εξαφάνιση και ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο πρέσβης

Την ίδια ώρα, η βραζιλιάνικη σελίδα στο Facebook, É Notícia Meriti, έχει δημιουργήσει μια αφίσα σχετικά με την εξαφάνιση του Κυριάκου Αμοιρίδη.

Υπάρχει η φωτογραφία του με τις πληροφορίες της εξαφάνισης, ενώ στο κείμενο της ανάρτησης υπάρχει η δήλωση του ανθρώπου που φέρεται να επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον Έλληνα πρέσβη. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως έλαβε γραπτό μήνυμα από τον Κυριάκο Αμοιρίδη την Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου του 2016, ωστόσο τονίζεται πως δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι Αρχές αν όντως το μήνυμα στάλθηκε από τον ίδιο τον πρέσβη, αφού όπως προαναφέραμε ήταν γραπτό (σ.σ. και όχι για παράδειγμα τηλεφωνική επικοινωνία).

Έρευνες από το τμήμα Ανθρωποκτονιών

"Έχουμε ξεκινήσει μια έρευνα σχετικά με την εξαφάνιση του Έλληνα Πρέσβη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εθεάθη τελευταία φορά στις 26 Δεκεμβρίου", είπε στο fr.sputniknews.com μια εκπρόσωπος του τμήματος ανθρωποκτονιών της περιοχής Baixada.

Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, παράλληλα, αναφέρουν πως άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Βραζιλίας κάνουν έρευνες σε συγκεκριμένη περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο που κυριαρχεί το έγκλημα, ερευνώντας την υπόθεση.

