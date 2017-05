Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Άγνωστες ιστορίες επικοινωνίας στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Οι επισκέπτες, θα ανακαλύψουν μέσα από ξεναγήσεις και εργαστήρια για παιδιά άγνωστες αφηγήσεις, παραλειπόμενα και ανέκδοτες ιστορίες της Ελλάδας, που σχετίζονται με την επικοινωνία, την τηλεγραφία και την τηλεφωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουσείου:

Εικαστικό Εργαστήρι - «Λέμε ό,τι δεν είπαμε… μέσω τηλεφώνου ...»

Για παιδιά 6-12 ετών

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 18/5, 18.00-19.30

20 & 21/5, 13.00-14.30

Μουσειοπαιδαγωγική δράση - «Καλέστε το 0… και ακούστε ιστορίες που δεν έχετε ξανακούσει»

Για οικογένειες με παιδιά 9 - 12 ετών

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 20 & 21/5, 10.30-12.00 & 12.30-14.00

Ξενάγηση - «Εκθέματα μιλούν και άνθρωποι αφηγούνται»

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 18/5, 18.00-19.30

20 & 21/5, 14.00-15.30

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για κρατήσεις θέσεων, στα τηλέφωνα 210 6201899 και 210 6201999 ή στο www.otegroupmuseum.gr.

Σχετικά με το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ:

Ιδρύθηκε το 1990. Κατατάσσεται στα μουσεία τεχνολογίας, είναι εταιρικό μουσείο και με τη λειτουργία του, ως μοναδικό στην Ελλάδα, διαχειρίζεται υπεύθυνα την εταιρική του κληρονομιά.

Η συλλογή του περιλαμβάνει πάνω από 4.500 αντικείμενα και πλούσιο αρχειακό υλικό με πάνω από 20.000 αρχεία, έγγραφα και φωτογραφίες, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.

Είναι μέλος των ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), CECA (International Committee for Education and Cultural Action) και CIMUSET (International Committee for Museums and Collections of Science and Technology).