Όχι στην έκδοση και των 8 τούρκων αξιωματικών είπε ο Αρειος Πάγος

Όχι στην έκδοση στην Τουρκία και των οκτώ Τούρκων αξιωματικών είπε ο Άρειος Πάγος! Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως δεν θα έχουν δίκαιη δίκη εάν εκδοθούν στη γείτονα χώρα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που ανακοίνωσε η Πρόεδρος της μιας σύνθεσης του Αρείου Πάγου: «Η πιθανότητα με βάση όσα αναφέρονται ακυρώσεως της περιστολής του πλαισίου δικαιωμάτων όλων των εκζητουμένων ανεξαρτήτως του βαθμού ενοχής ή βαρύτητας των αδικηματων που τους αποδίδονται, δεν επιτρέπει την εφαρμογή διατάξεων που ρυθμίζουν την έκδοση αφού αυτές υποχωρούν έναντι των υπέρτερης σημασίας κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου». Ο Άρειος Παγος ήρε την κράτηση των αξιωματικών και διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι εκτός αν κρατούνται για άλλη αιτία.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις των τριών Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου ειναι οριστικές και δεν χωρούν άλλου ένδικου μέσου. Οι εξι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ηταν ομόφωνες και οι δύο κατά πλειοψηφία.

Ήδη στην Τουρκία η είδηση μεταδίδεται με έκτακτα δελτία ειδήσεων.

BREAKING: Greece rejects extradition of all eight Turkish soldiers accused of coup plot involvement https://t.co/ayGduNgJWN pic.twitter.com/7zv2va6B1W