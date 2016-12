Παραμονή Πρωτοχρονιάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη [λίστα]

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης καλωσορίζει τον καινούργιο χρόνο μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Θοδωρή Αθερίδη, τον Κωστή Μαραβέγια και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Στο Θησείο, με φόντο την Ακρόπολη, θα υποδεχθεί ο δήμος Αθηναίων το 2017. Στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, στη συμβολή με την Ηρακλειδών, το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης αποχαιρετά το 2016 και υποδέχεται τον καινούργιο χρόνο, με μία γιορτή μουσικής που θα ξεκινήσει στις 22.00 και θα κορυφωθεί στη 01.00 της νέας χρονιάς.

Σε δύο σκηνές, μία μικρή και μία μεγάλη, οι θεατές θα μπορούν να απολαύσουν το σύνολο του προγράμματος, με συνεχή ροή μουσικής και χορού με συγκροτήματα και καλλιτέχνες που θα εναλλάσσονται και θα «συνομιλούν» μεταξύ τους και με το κοινό. Η βραδιά ξεκινά στις 22:00 στη μικρή σκηνή με τη Μαριέττα Φαφούτη, ενώ στις 22:50 τη σκυτάλη θα πάρει η Μαρίζα Ρίζου.

Στη μεγάλη σκηνή με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, στις 23:45 οι Dreamy Whispers δίνουν το ρυθμό για την αλλαγή του χρόνου με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ στις23:50 η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης ανεβαίνουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν ένα εορταστικό καλωσόρισμα για το 2017. Λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης θα παραλάβει τη σκυτάλη για την υποδοχή του νέου έτους. Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον αθηναϊκό ουρανό και η γιορτή συνεχίζεται.

Αμέσως μετά ο Κωστής Μαραβέγιας συναντά τη Big Band του Δήμου Αθηναίων και μαζί συνθέτουν το διαχρονικό παζλ της μουσικής της πόλης. Η Big Band θα παραμείνει στη σκηνή μαζί με τους Βικτωρία Ταγκούλη, Άννα Φιλιππάκη, Νίκο Ζαδέ και Ιάσωνα Μανδηλά. Στις 00:40 ο Τάκης Ζαχαράτος ανεβαίνει στη μικρή σκηνή σε μία εμφάνιση έκπληξη, ενώ αμέσως μετά στη μεγάλη σκηνή θα δημιουργηθεί λαϊκό πάλκο με την Orchestra Laou Laou (Βίκυ Καρατζόγλου, Ειρήνη Αναστασίου, Λεωνίδας Μαριδάκης, Μέλιος Κατσαμάκης).

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ελένη Γκασούκα, Μουσική επιμέλεια: Πάνος Σουρούνης.

Παραμονή πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Αναμετάδοση της συναυλίας της Φιλαρμονικής του Βερολίνου (Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, 18.15 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ/ΑΓΟΡΑ). Η μαγεία της υποδοχής του νέου χρόνου στο ΚΠΙΣΝ γεμίζει από τους ήχους μιας από τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου, της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Daniil Trifonov, «ο εκπληκτικότερος νέος πιανίστας της εποχής μας», σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, ερμηνεύει το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 3 του Rachmaninoff, που θεωρείται από πολλούς ως η δυσκολότερη σύνθεση για πιάνο. Ο μαέστρος Simon Rattle παρουσιάζει τους δεξιοτεχνικούς Σλαβονικούς Χορούς του Antonín Dvořák, ενώ μας μυεί στο βρετανικό χιούμορ με ορχηστρικά μέρη από το έργο Façadeτου William Walton. Η ετήσια συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, που πραγματοποιείται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, φιλοξενείται σε ζωντανή μετάδοση στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ και στο Ξέφωτο, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας του ΚΠΙΣΝ με ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά σύνολα της διεθνούς σκηνής.

SNF RUN: Τρέχοντας προς την Νέα Χρονιά (Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, 23.40 | ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ). Την παραμονή Πρωτοχρονιάς τρέχουμε στο ΚΠΙΣΝ κόβοντας το νήμα του 2017 με έναν ξεχωριστό αγώνα δρόμου, που θα πραγματοποιηθεί στην αλλαγή του χρόνου! Μια ξεχωριστή δρομική εμπειρία 5 χιλιομέτρων που θα ξεκινήσει και θα καταλήξει στο σημείο συνάντησης του ΚΠΙΣΝ, όπου θα περιμένουν τους συμμετέχοντες μουσική, κεράσματα και πολλές εορταστικές εκπλήξεις στο πάρτυ του ΚΠΙΣΝ για την αλλαγή του χρόνου! Απαιτείται προεγγραφή στο www.snfcc.org/events. Θα γίνουν δεκτές έως 1.500 συμμετοχές.

The 7 Fingers (Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, 23.40 και Κυριακή 1 Ιανουαρίου, 18.00 | ΑΓΟΡΑ). Σύγχρονο, άκρως ψυχαγωγικό θέαμα, που δυναμιτίζει την αστική κουλτούρα, ένας συνδυασμός θεάτρου, τσίρκου, μουσικής, ακροβατικών και χορού. Λάτρεις του διαφορετικού, διευρύνουν συνεχώς τη δημιουργικότητά τους και αφηγούνται τις ιστορίες τους με βασικό άξονα την ανθρώπινη ύπαρξη και τις καταβολές της, μιλώντας πάντα για τον κόσμο μας και την εποχή του, με σαρωτικό ταλέντο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι The 7 Fingers δημιουργούν μοναδικές παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία σχήματα του χώρου, πάντα με το απαράμιλλο στίγμα τους. Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της παράστασης TRACES που έχει παρουσιαστεί 1.800 φορές, σε 1 εκατομμύριο θεατές, σε 200 πόλεις και 25 χώρες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με "Christmas Factory". Έως και τις 2 Ιανουαρίου 2017, το "The Christmas Factory" θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με νέες εκπλήξεις, απίθανες προτάσεις για παιχνίδι και πολλά δώρα! Ανανεωμένο, με νέα και ακόμα πιο γιορτινή διακόσμηση, λαμπερό και ζεστό, με ευφάνταστα εργαστήρια, απίθανα παιχνίδια, πεντανόστιμες λιχουδιές, συναρπαστικές εκδηλώσεις και το κυριότερο...με περισσότερα δωρεάν παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο εισιτήριο εισόδου! Το "The Christmas Factory" είναι εδώ ξανά για ατελείωτες ώρες διασκέδασης και χαράς!

"The Christmas Factory", ένας θεσμός της πόλης πλέον που έχει βάλει την Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για την περίοδο των Χριστουγέννων καθώς καταφέρνει να ενώνει το κομμάτι της ποιοτικής ψυχαγωγίας με την αληθινή διασκέδαση με πρωταρχικό στόχο η μοναδική αυτή εμπειρία να είναι προσιτή σε όλους. Κάθε χρόνο υποδέχεται μικρούς και μεγάλους επισκέπτες που καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και υπόσχεται κι αυτή τη φορά να ανατρέψει κάθε αρνητική διάθεση γεμίζοντας μας με θετική ψυχολογία και χαρά! Έως και τις 2 Ιανουαρίου 2017. Ώρες λειτουργίας: 10.00 πμ – 10.00μμ.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Τα κεφάλια προς τον ουρανό θα σηκώσουν τα πρώτα λεπτά του 2017 οι Θεσσαλονικείς για να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων. Υπολογίζεται πως περίπου 3.000 πυροτεχνήματα θα φωτίσουν την πρώτη νύχτα του νέου έτους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο "Χριστούγεννα μαζί". Τα αδέλφια Παύλος και Φίλιππος Νάνος, με διεθνείς διακρίσεις στο εξωτερικό, υπογράφουν το θέαμα αυτό, που αναμένεται να κλέψει την παράσταση, μέσα από τον Θερμαϊκό Κόλπο, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα στηθεί μια πλατφόρμα μέσα στον Θερμαϊκό κόλπο, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους, και από το σημείο εκείνο θα ξεκινήσει η ρίψη των πυροτεχνημάτων ώστε το θέαμα να είναι ορατό σε όλη την πόλη.