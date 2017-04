Πέθανε ο Στάθης Ψάλτης

Ένας από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς του, ένας από τους σταρ της δεκαετίας του '80, ο Στάθης Ψάλτης έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής (21.04.2017) ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα, ο Στάθης Ψάλτης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του και αγαπημένους φίλους του.

Όπως δήλωσε στο newsit.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 14:25 το μεσημέρι της Παρασκευής. Από το Μεγάλο Σάββατο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο Στάθης Ψάλτης είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον πνεύμονα, ο οποίος είχε κάνει μεταστάσεις στον εγκέφαλο και σε άλλα ζωτικά όργανα.

Ο γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και θαυμασμό από εκείνους που τον θαύμασαν είτε στον Συμβολαιογράφο, μια ερμηνεία που τον καθιέρωσε είτε στις βιντεοταινίες της δεκαετίας του 1980, όπου οι ατάκες του "έγραψαν" και εκείνος, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του, πάντα τις υπερασπίζονταν.

Γεννήθηκε στο Βέλο Κορινθίας, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ηλικία των 11 ετών, όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Αιγάλεω.

Σπούδασε στη δραματική σχολή του Μιχαηλίδη. Το 1967 που πήγε με το φίλο του επίσης ηθοποιό Κώστα Αθανασόπουλο στη σχολή του Μιχαηλίδη ήταν μόλις 16 χρόνων και μέχρι να γίνει γνωστός ηθοποιός έκανε πολλά επαγγέλματα, μεταξύ άλλων και αυτό του ναυτικού.

Παντρεύτηκε την Τάρια Μπούρα, αλλά χώρισε γρήγορα. Από αυτόν τον γάμο έχει μία κόρη. Το 2006 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά την αγαπημένη του Χριστίνα.

Έπαιξε σε πολλές ταινίες του Ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και στο θέατρο. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μαζί με την Καίτη Φίνου στη δεκαετία του 1980 με εμπορικές ταινίες όπως "Καμικάζι αγάπη μου", "Τροχονόμος Βαρβάρα", "Τα Καμάκια", 'Βασικά καλησπέρα σας". Έχει παίξει πολλούς ρόλους στην καριέρα του, κατά το πλείστον κωμικούς.

Το 1973 στην τηλεοπτική σειρά Οι έμποροι των εθνών τραγούδησε το Ήτανε μιά φορά του Νίκου Ξυλούρη. Από τότε έχει τραγουδήσει αρκετά τραγούδια σε ταινίες του αλλά και σε επιθεωρήσεις.

Η φιλμογραφία του

Διαμάντια στο γυμνό σου σώμα (1972)

Οι φανταρίνες (1979)

Τα παιδιά της πιάτσας (1979)

Γεύση από Ελλάδα (1980)

Ο ποδόγυρος (1980)

Ο παρθενοκυνηγός (1980)

Ο Κώτσος στην Ε.Ο.Κ. (1980)

Τροχονόμος Βαρβάρα (1981)

Τα καμάκια (1981)

Πάμε για …καφέ?! (1981)

Ο Κώτσος έξω από το Ν.Α.Τ.Ο. (1981)

Είσαι στην ΕΟΚ πάθε για την ΕΟΚ (1981)

Βασικά… καλησπέρα σας: Οι ραδιοπειρατές (1982)

Και ο πρώτος ματάκιας (1982)

Τα σαϊνια (1982)

Καμικάζι αγάπη μου (1983)

Πες τα βρωμόστομε (1983)

Έλα να… γυμνωθούμε ντάρλινγκ (1984)

Μάντεψε τι κάνω… τα βράδια (1984)

Τρελός είμαι ότι θέλω κάνω (1985)

Ψηλός λιγνός και ψεύταρος (1985)

Ο καβαλάρης των F.M. stereo (1986)

Ράκος…Νο14: Και ο πρώτος μπουνάκιας (1986)

Κλεφτρόνι και τζέντλεμαν (1987)

Ένας αλλά… λέων: Best of the best (1988)

Ξενοδοχείο Καστρί (1988)

Ο μεγάλος παραμυθάς (1988)

Τρελλάδικο πολυτελείας (1989)

Απαγωγή στα τυφλά (1989)

Και δειλός και τολμηρός (1988)

Ο πανταχού παρών (1989)

Ο πρωτάρης μπάτσος και η τροτέζα (1989)