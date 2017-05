Πλαίσιο: Best Workplace 2017

Την περασμένη Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκίνητο έλαβε χώρα μια εκδήλωση ειδικά αφιερωμένη στις επιχειρήσεις που ξεχώρισαν, όπου απονεμήθηκαν τα βραβεία «Best Workplaces» του διεθνή θεσμού Great Place to Work®Hellas. Η εκδήλωση είχε αθρόα συμμετοχή με 500 και πλέον προσκεκλημένους, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών φορέων.

Το Πλαίσιο κατατάχθηκε στο top 10 των εργοδοτών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στην κατηγορία «μεγάλων» επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κώστας Γεράρδος, αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος και η κ. Παρασκευή Τσιότσια, διευθύντρια του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.

Διάκριση στο διεθνή θεσμό Great Place to Work Hellas

Ο θεσμός διαθέτει αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης των εταιρειών με τα 2/3 της βαθμολογίας να προέρχονται από τις απαντήσεις των εργαζομένων σε ανώνυμα ερωτηματολόγια, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στον οργανισμό. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία διεξάγεται σε περισσότερες από 50 χώρες για πάνω από 30 χρόνια και στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα για 15η συνεχή χρονιά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Η ανάπτυξη του Πλαισίου έρχεται μέσα από την εξέλιξη των ανθρώπων του Το Πλαίσιο είναι η οικογενειακή επιχείρηση των 1.220 ατόμων. Η ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε από τα 12τ.μ. της Στουρνάρη, ισχυροποίησε την παρουσία της σε 23 σημεία της χώρας και γιγαντώθηκε στα 22.500 τ.μ. στην Μαγούλα Αττικής. Είναι η εταιρεία τεχνολογίας, η οποία «τρέχει» το latest update για τον πελάτη της, αλλά φροντίζει στον πυρήνα του επεξεργαστή να παραμένουν οι άνθρωποι της! Σήμερα, το Πλαίσιο, πέραν των 23 φυσικών του καταστημάτων, έχει ένα βραβευμένο e-shop -το μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα- με περισσότερους από 100.000 μοναδικούς επισκέπτες ημερησίως, είναι το Νο1 brand στα social media, διαθέτει το πιο εξελιγμένο B2B τμήμα με περισσότερες από 160.000 εταιρείες-πελάτες το χρόνο, αλλά και τμήμα Direct Sales που εξυπηρετεί παραπάνω από 14.000 κλήσεις την ημέρα.

Όσα βραβεία και διεθνείς διακρίσεις και αν κερδίσει μια εταιρεία, είναι μεγάλη κατάκτηση και ικανοποίηση, η παραδοχή και ανάδειξη από τους ίδιους τους εργαζόμενούς της.