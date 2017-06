Τα 13 πρόσωπα της Κέιτ Μπλάνσετ στο Φεστιβάλ Αθηνών

Με την κινηματογραφική εγκατάστασή του «Μανιφέστο», που προβάλλεται σε 13 γιγαντοοθόνες και φιλοξενείται από σήμερα (1η Ιουνίου) στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, μεταμορφώνει την Κέιτ Μπλάνσετ από καλοσυνάτη μητέρα σε δαιμόνια φεμινίστρια, από μικροαστή νοικοκυρά σε άστεγη, και από ηθοποιό σε ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης.

Οι θέσεις ρευμάτων, όπως ο Φουτουρισμός, το Νταντά, η Ποπ Αρτ, το Fluxus, αλλά και το Δόγμα 95 του Λαρς φον Τρίερ και οι Χρυσοί Κανόνες της Κινηματογράφησης του Τζιμ Τζάρμους επανερμηνεύονται με τη μορφή μονολόγων από τη βραβευμένη ηθοποιό.

Η ταινία αποκαλύπτει, τόσο την επιτελεστική διάσταση, όσο και την πολιτική σημασία των συγκεκριμένων διακηρύξεων, ενώ συγχρόνως θέτει υπό συζήτηση τον ρόλο των καλλιτεχνών στη σύγχρονη κοινωνία. Το «Μανιφέστο» είναι το πιο πρόσφατο έργο του Ρόζεφελντ, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της European Capital of Culture Aarhus 2017 και βρισκόταν μέχρι τα τέλη Απριλίου σε έκθεση στο Aarhus της Δανίας. Το έργο δίνει φωνή σε διάσημους και άσημους δημιουργούς από διαφορετικές χρονικές περιόδους και η η Κέιτ Μπλάνσετ υποδύεται δεκατρείς διαφορετικούς ρόλους, μεταξύ αυτών, μία χορογράφο, μία δασκάλα, μία εργάτρια, μία χρηματίστρια και έναν άστεγο.

Ο Γιούλιαν Ρόζεφελντ, που ξεκίνησε από σπουδές αρχιτεκτονικής, θεωρείται ένας από τους κυριότερους σύγχρονους δημιουργούς. Έργα του συμπεριλαμβάνονται στις συλλογές των σημαντικότερων μουσείων του κόσμου, μεταξύ των οποίων Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη, Saatchi Gallery στο Λονδίνο, Goetz CollecXon στο Μόναχο, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary στη Βιένη και Maison Européenne de la Photographie στο Παρίσι. Το 2010 έγινε μέλος της Bayerischen Akademie der Schönen Künste στο τμήμα Film and Media Art, ενώ από το 2011 είναι καθηγητής στην Akademie der Bildenden Künste στο Μόναχο. Επίσης, είναι στενός συνεργάτης της Schaubühne am Lehniner Platz και του Τόμας Οστερμάγιερ.

Η βίντεο-εγκατάσταση «Μανιφέστο» χωρίζεται σε δεκατρία βίντεο, που βασίζονται σε διαφορετικά μανιφέστα. Από τα δεκατρία βίντεο, τα δώδεκα έχουν διάρκεια 10 λεπτά και ένα έχει διάρκεια 4 λεπτά. Η συνολική διάρκεια παρακολούθησης υπολογίζεται στις 2 ώρες και 50 λεπτά. Τα βίντεο είναι στα αγγλικά, χωρίς ελληνικούς υπότιτλους. Η έκθεση βρίσκεται στον Χώρο Α της Πειραιώς 260 και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιουλίου.