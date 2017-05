Τεχνόπολη: Παρουσίαση ετήσιου προγράμματος Μαΐου 2017-Απριλίου 2018

Το ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων, Μάιος 2017-Απρίλιος 2018, παρουσιάστηκε την Τρίτη 23 Μαΐου στο Παρατηρητήριο, το ψηλότερο σημείο του Νέου Υδαταερίου, στην Τεχνόπολη. Ο θεσμός που εγκαινιάστηκε το 2016 «Κάθε μέρα Τεχνόπολη», θα συνεχίσει και τη νέα χρόνια να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες.

Στο αγαπημένο σημείο της πόλης συνεχίζει ένα πλούσιο πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και «συντονισμού» με τη σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο από καλλιτεχνική όσο και από επιχειρηματική άποψη. Το φετινό πρόγραμμα της Τεχνόπολης περιλαμβάνει δράσεις που αγκαλιάζουν όλους τους τομείς της σύγχρονης καθημερινής ζωής.

Αναλυτικά:

•Τα καθιερωμένα φεστιβάλ και θεσμούς μας

17th Athens Technopolis Jazz Festival σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Athens Science Festival 2018, Athens Circus Festival 6th Edition, 8th Athens Bike Festival, 2nd Athens Coffee Festival, Athens Bar Show 2017, Burger Fest ‘17, Gaming Festival, Vinyl Market, 2nd Full Moon Fiesta, Vegan Life Festival, Django Festival, The Christmas Factory, Dinner in the Sky, The Meet Market, Metapolis Έκθεση Φωτογραφίας, Ελλάδα Γιορτή Γεύσης, Vintage Toys ’18, TEDxAUEB, Spoudase 2017, eHealth Forum 17, 17th International HL7 Interoperability Conference, Ημέρες Καριέρας κ.ά.

•30 μοναδικά απολαυστικές μουσικές βραδιές

Η Τεχνόπολη για άλλη μία φορά θα φιλοξενήσει στο γνωστό και αγαπημένο stage της αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε ένα ξεχωριστό μουσικό και χορευτικό πρόγραμμα.

•Summer Camp στην Τεχνόπολη: ένα πλούσιο εκπαιδευτικό καλοκαιρινό πρόγραμμα διάρκειας 4 εβδομάδων (19 Ιουνίου – 14 Ιουλίου) για παιδιά 6-12 ετών, που διοργανώνεται για 3η συνεχόμενη χρονιά και σχεδιάζεται από τους μουσειοπαιδαγωγούς του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου (ΒΜΦ) και το εργαστήριο παραστατικών τεχνών Artfygio.

•Τις «Κυριακές στην Τεχνόπολη»: μία Κυριακή κάθε μήνα πραγματοποιείται μία σειρά πρωτότυπων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων για παιδιά και τις οικογένειές τους με ελεύθερη είσοδο για όλους.

•Amorφous

Με ιδιαίτερη χαρά αναγγέλλουμε τη συνεργασία μας με την Ελευσίνα 2021-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τη διοργάνωση ενός summer camp που θα πραγματοποιηθεί 1-9 Ιουλίου στην πόλη της Ελευσίνας και περιλαμβάνει διεπιστημονικά workshops, events και εκθέσεις.

•INNOVATHENS

Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, συνεχίζει και για τον επόμενο χρόνο να είναι ένας σύγχρονος, λειτουργικός και συνεργατικός πολυχώρος στο κέντρο της πόλης που λειτουργεί από το Μάιο του 2014. Πρόκειται για μία σύμπραξη της Τεχνόπολης με τους Athens Σynergies, 6 συνδέσμους επιχειρήσεων που εκπροσωπούν περισσότερες από 350 από τις πιο καινοτόμες κι εξωστρεφείς επιχειρήσεις της Αθήνας, και στρατηγικό συνεργάτη τη Samsung Electronics Hellas, παγκοσμίως πρωτοπόρο εταιρεία στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.